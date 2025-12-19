Χριστούγεννα αγάπης από τη ΘΕΟΝΗ με τον Σάκη Ρουβά στον Ξενώνα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ»

Στο πλαίσιο αυτό, η ΘΕΟΝΗ υλοποίησε μία ουσιαστική ενέργεια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε συνεργασία με τον Ξενώνα «ΕΛΠΙΔΑ» Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο καλύπτοντας τις ανάγκες δύο μικρών μαχητών που φιλοξενούνται στον Ξενώνα.Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Δημήτρης Τσέλιος, μαζί με τον ambassador του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ και κορυφαίο Έλληνα σταρ Σάκη Ρουβά, επισκέφθηκαν τον Ξενώνα «ΕΛΠΙΔΑ», προσφέροντας στιγμές χαράς, στήριξης και αισιοδοξίας στα παιδιά και τις οικογένειές τους. Τους υποδέχτηκαν η Αντιπρόεδρος του Σωματείου κυρία Μαριάννα Λαιμού, μαζί με την Διευθύντρια του Ξενώνα κυρία Άννα Παναγοπούλου, τον υπεύθυνο Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας της ΕΛΠΙΔΑΣ κύριο Δημήτρη Νάνη, μέλη του ΔΣ του Σωματείου και μέλη του ELPIDA Youth.Ο Ξενώνας του «ΕΛΠΙΔΑ» αποτελεί ένα πραγματικό καταφύγιο ελπίδας για παιδιά που νοσούν από καρκίνο και τις οικογένειές τους, προσφέροντας φιλοξενία, φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη σε μια εξαιρετικά απαιτητική και ευαίσθητη περίοδο της ζωής τους.Σε δήλωσή του, ο κ. Δημήτρης Τσέλιος, ανέφερε: «Για εμάς στη ΘΕΟΝΗ, το νερό είναι πηγή ζωής, αλλά και αφορμή προσφοράς. Νιώθουμε βαθιά ευθύνη να στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά που δίνουν τον δικό τους αγώνα ζωής και στις οικογένειές τους. Η συνεργασία μας με τον Ξενώνα “ΕΛΠΙΔΑ” είναι μια πράξη καρδιάς, σε έναν αγώνα που μας αφορά όλους.»Από την πλευρά του, ο Σάκης Ρουβάς, ambassador του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ και Αγγελιοφόρος του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», δήλωσε: «Τα παιδιά αυτά είναι πραγματικοί μαχητές. Κάθε χαμόγελό τους είναι δύναμη και κάθε μικρή στιγμή χαράς έχει τεράστια αξία. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι κοντά τους και να στηρίζω το σπουδαίο έργο της “ΕΛΠΙΔΑΣ”, μαζί με τη ΘΕΟΝΗ.»Για τη ΘΕΟΝΗ, η κοινωνική προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας της. Μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες, η εταιρεία επιδιώκει να στηρίζει έμπρακτα παιδιά, οικογένειες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με σεβασμό, διακριτικότητα και ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.Η συγκεκριμένη δράση εντάχθηκε στο ευρύτερο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ, το οποίο εδώ και χρόνια επενδύει σε δράσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη ζωή.