Η Hans & Gretel στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250
Η καρδιά του παγκόσμιου τένις χτύπησε φέτος στην Αθήνα και η Hans & Gretel ήταν εκεί, αφήνοντας τη δική της γλυκιά πινελιά!
Η Αθήνα βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου τένις, φιλοξενώντας μία από τις πιο λαμπρές αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Από την 1 έως και τις 8 Νοεμβρίου, το Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ) φιλοξένησε το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 και υποδέχθηκε κορυφαίους αθλητές, διεθνή μέσα ενημέρωσης και χιλιάδες θεατές, σηματοδοτώντας την επιστροφή του ATP Tour στη χώρα μας μετά από τρεις δεκαετίες.
Μέσα σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, η Hans & Gretel International πρόσθεσε τη δική της, signature πινελιά, χαρίζοντας λίγη μαγεία και … πολύ γεύση. Πιστή στη φιλοσοφία της να στηρίζει δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό, τη χαρά και τη δημιουργικότητα, έφερε τη δική της “wonderland of sweets” στα courts του ΟΑΚΑ, με ένα ξεχωριστό και παραμυθένιο corner στο Players Lounge. Εκεί, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν κλασσικές αλλά και exclusive γεύσεις παγωτού, για ένα δροσερό διάλειμμα μετά από κάθε αγώνα.
Η εμπειρία συνεχίστηκε και στο Fun Zone του ΟΑΚΑ, τον πιο “ζωντανό” και διαδραστικό χώρο του τουρνουά, όπου μικροί και μεγάλοι είχαν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν με τη μασκοτ Hans, να μοιραστούν χαμόγελα και στιγμές παιδικής ανεμελιάς. Ήταν μια εμπειρία που απέδειξε ότι η μαγεία της Hans & Gretel δεν γνωρίζει ηλικίες!
Η συμμετοχή της Hans & Gretel στο ATP 250 δεν σταμάτησε εκεί. Μέσα από έναν ξεχωριστό 24ωρο διαγωνισμό/giveaway, έδωσε τη δυνατότητα σε έναν τυχερό νικητή να παρακολουθήσει από κοντά τους αγώνες μιας ημέρας, προσφέροντας δυο ημερήσια εισιτήρια, αλλά και την ευκαιρία να δει από κοντά τον θρύλο του παγκόσμιου τένις Novak Djokovic και τον Ιταλό αστέρα Lorenzo Musetti .
Στο ATP 250, η Hans & Gretel απέδειξε πως η απόλαυση και η δημιουργικότητα μπορούν να βρουν τη θέση τους ακόμη και στα πιο απαιτητικά courts. Κάθε αλληλεπίδραση με τον κόσμο, ήταν μια μικρή ιστορία γλυκιάς μαγείας, που αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της εταιρείας: ότι τα πιο αξέχαστα ταξίδια ξεκινούν πάντα με μια ιδέα και πολλή φαντασία, μετατρέποντας κάθε στιγμή σε εμπειρία που μένει αξέχαστη.
Η Hans & Gretel International είναι μια εταιρεία με έντονη διεθνή παρουσία, η οποία δραστηριοποιείται σε 8 χώρες παγκοσμίως με 32 καταστήματα με παγωτά, waffles, ζαχαρωτά και γλυκά, που προσφέρουν εμπειρίες γεμάτες γεύση, δημιουργικότητα και χαρά. Υπό την καθοδήγηση του Θανάση Ανυφαντή, ιδρυτή της εταιρείας, από το 2017 η Hans & Gretel συνεχίζει να μεταμορφώνει την απόλαυση σε εμπειρία - και να αποδεικνύει ότι η μαγεία υπάρχει…εκεί που την ψάχνουμε!
Εντός του 2026, η Hans and Gretel αναμένεται να επεκταθεί σε 4 νέες χώρες και συγκεκριμένα σε Αμερική, Φιλιππίνες, Μάλτα και Μπαχρέιν, ενισχύοντας τη διεθνή της ανάπτυξη.
