Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκαν τα «Ανοιχτά Ζυθοποιεία 2025» σε όλη την Ελλάδα

Η φετινή προσέλευση ήταν μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη χρονιά, αποδεικνύοντας ότι το ενδιαφέρον για την μπύρα μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο. Φίλοι και λάτρεις της μπύρας γνώρισαν τους ανθρώπους πίσω από τις αγαπημένες τους ετικέτες, περιηγήθηκαν στους χώρους παραγωγής και ανακάλυψαν τα μυστικά των πρώτων υλών και των διαφορετικών στυλ μπύρας.Η πρωτοβουλία της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών έχει στόχο να φέρει το κοινό πιο κοντά στον κόσμο της μπύρας, μέσα από μια αυθεντική εμπειρία: από την πρώτη ύλη μέχρι το ποτήρι, με οδηγούς τους ίδιους τους ζυθοποιούς.Συνολικά 12 ζυθοποιεία, τόσο μεγάλες μονάδες όσο και μικροζυθοποιίες, άνοιξαν τις πόρτες τους:• Αθηναϊκή Ζυθοποιία σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη• Ζυθοποιία Πηνειού ΑΕ στη Λάρισα• Ικαριακή Ζυθοποιία στην Ικαρία• Κρητικές Ζυθοποιίες -Ζηδιανάκης στο Ηράκλειο Κρήτης• Κρητική Ζυθοποιία στα Χανιά Κρήτης• Μικροζυθοποιία Κυκλάδων στην Τήνο• Μικροζυθοποιία Local streets beer στον Βόλο• Μικροζυθοποιία Μυκόνου στη Μύκονο• Μικροζυθοποιία Septem στο Ωρολόγιο Αυλωναρίου Εύβοιας