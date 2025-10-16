«Ιστορίες που Ζωντανεύουν» Ένα δημιουργικό εργαστήριο εικονογράφησης για παιδιά στο Golden Hall

Κλείσιμο

Με την καθοδήγηση του γνωστού εικονογράφου και συγγραφέα Γιώργου Σγουρού, οι μικροί δημιουργοί ανακαλύπτουν πώς γεννιούνται οι χαρακτήρες των ιστοριών, πώς αποκτούν μορφή φανταστικοί χαρακτήρες και πώς οι ιδέες μεταμορφώνονται σε εικόνες.Μέσα από βιωματικές και διαδραστικές δραστηριότητες, τα παιδιά γνωρίζουν την τέχνη της εικονογράφησης, από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την ολοκλήρωσή της με σχέδιο και χρώμα. Οι ιδέες ζωντανεύουν, τα παιδιά εκφράζονται ελεύθερα και κάθε μικρός καλλιτέχνης δημιουργεί τη δική του ξεχωριστή ιστορία.Το εργαστήριο εικονογράφησης «Ιστορίες που Ζωντανεύουν», απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών και στις οικογένειές τους. Οι θεματικές του αντλούν έμπνευση από το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας και το XPLORE, που στεγάζονται εντός του Golden Hall, καθώς και από την πιο spooky εποχή του χρόνου, το Halloween, συνδέοντας τη φαντασία με τη χαρά της δημιουργίας και της εξερεύνησης.Από 18 Οκτωβρίου έως και 22 Νοεμβρίου, κάθε Σάββατο 12.00–14.00, ο 1ος όροφος του Golden Hall μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο ατελιέ γεμάτο έμπνευση και παιδικά χαμόγελα.Ημερομηνίες & Θεματικές:18 Οκτωβρίου | Olympic Mascots25 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου | Halloween8 Νοεμβρίου | Olympic Medals15 & 22 Νοεμβρίου | XPLOREΚαι φέτος το φθινόπωρο, το Golden Hall, μετατρέπει την κάθε στιγμή σε μοναδική εμπειρία έμπνευσης και δημιουργίας με δραστηριότητες που συναρπάζουν μικρούς και μεγάλους!