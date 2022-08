Κλείσιμο

Το καλοκαιρινό ταξίδι του Mandala Seaside Luxury συνεχίζεταιΌπως έχει γραφτεί κιόλας, δύσκολα περιμένει κανείς να συναντήσει ένα μέρος σαν τοσε κάποιον άλλον προορισμό πέραν από εκείνους που εντάσσονται στο top-3 των ελληνικών νησιών και, ειδικότερα, μακριά από τη Μύκονο. Κι όμως, στην παραλία Κατερίνης έχει δημιουργηθεί αυτό το θαυμάσιο all day beach bar restaurant, όντας κομψό, προσεγμένο μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια και πολυεπιπέδο, για να εντυπωσιάσει και να ξεχωρίζει στην πραγματικά αχανή ακτογραμμή της Πιερίας.Τοπου βρίσκεται σε απόσταση γαστρονομικής εκδρομής από τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα, έχει αξιολογηθεί από τους πιο απαιτητικούς Ελληνικούς και Διεθνείς ουρανίσκους, οι οποίοι έχουν γράψει ύμνους για τα δημιουργικά, πρωτοποριακά και αξέχαστα πιάτα τουΟ Executive Chef de Cuisine του Mandala Seaside Luxury και του Myconian Collection Imperial Hotel, έχει μαθητεύσει δίπλα σε σπουδαίους chefs όπως ο Άλεξ Ντίλινγκ, ο Μισέλ Ρου και ο Έντγκαρ Μποβιέ, αλλά έχει υπάρξει και ο ίδιος καθηγητής σε εκκολαπτόμενους chefs. Έχοντας διανύσει μια επαγγελματική διαδρομή άνω των 20 ετών στο χώρο της Γαστρονομίας, απέκτησε σημαντική εμπειρία σε ευρεία γκάμα γεύσεων που κυμαίνονται από Fusion και θαλασσινές, μέχρι παραδοσιακές, ελληνικές και μεσογειακές.Ο Sushi Chefέχει κερδίσει με τη μαεστρία του στο Sushi Bar τους δυσκολότερους αλλά και περισσότερο απαιτητικούς ειδήμονες της Ιαπωνικής τέχνης, ενώ οι μέχρι πρότινος διστακτικοί (ναι, υπάρχουν ακόμη) δηλώνουν ενθουσιασμένοι.Δεν το λες και τυχαίο ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του παγκόσμιου κολοσσού Louis Vuitton - Moët Hennessyσυνοδευόμενος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της “ΑΜΒΥΞ” και στελέχη των δυο εταιριών, γευμάτισαν εδώ επισφραγίζοντας την στρατηγική τους συνεργασία.Η interior και industrial designerπου εμπνεύστηκε εξ ολοκλήρου το χώρο, άφησε και πάλι το αποτύπωμά της σε ένα σημείο μοναδικής αισθητικής, με μεσογειακές αρχιτεκτονικές επιρροές και έντονα καλοκαιρινά vibes.Πρόκειται για μια επένδυση που ξεκίνησε την άνοιξη του 2020, με τον κορονοϊό και τις καραντίνες να μην κατάφεραν να κάμψουν το μεγαλεπήβολο project, το οποίο με την πολύτιμη υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης συνεχίζει να επεκτείνεται στην περιοχή μιας και οστηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις που φέρνουν συνάλλαγμα στην περιοχή, αυξάνουν τις θέσεις εργασίας και δημιουργούν υπεραξία στον τόπο.MANDALA - It’s all about balance…