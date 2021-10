Bolivar Winter By The Beach

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

To Bolivar Beach Bar υποδέχεται την χειμερινή season 2021, για πρώτη φορά στα 17 χρόνια της άκρως επιτυχημένης λειτουργίας του και επανασυστήνεται στο πιστό κοινό του με το ολοκαίνουριο project “Bolivar Winter”, το οποίο θα ανοίξει τις πόρτες του 22 ΟκτωβρίουΤο αγαπημένο hot spot της Αθηναικής Riviera ανανεώνεται και συνεχίζει να προσφέρει μοναδικές και ανεπανάληπτες εμπειρίες στους επισκέπτες του όλο το χρόνο.Θα λειτουργεί ως Club Restaurant κάθε ημέρα από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ για καφέ, brunch, γεύμα και ποτό. O καινούριος κατάλογος έχει εμπλουτιστεί και έχουν προστεθεί μεταξύ άλλων και δεκάδες νέες ετικέτες ποτών.Στα decks θα πρωταγωνιστήσουν αρκετά από τα πιο hot ονόματα της διεθνούς αλλά και της εγχώριας dance σκηνής. Το opening θα λάβει χώρα Παρασκευή 22 Οκτώβρη με τον Ολλανδό Colyn της Afterlife, και τον superstar της house David Morales να ακολουθεί Παρασκευή 29. Το εντυπωσιακό line up της χειμερινής season έχει ήδη προγραμματιστεί και για τους επόμενους μήνες και θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα.Τα θεματικά events θα συνεχίσουν με highlights το “Lay Low” τις Πέμπτες, το “Lollipop” τα Σάββατα και το “ ΦetiΧ” τις Κυριακές.Πρωταρχικός στόχος όλα τα χρόνια λειτουργίας του Bolivar Beach Bar είναι η άριστη παροχή υπηρεσιών. Η εμπιστοσύνη του κόσμου αποδεικνύει εδώ κι αρκετά χρόνια πως ο στόχος αυτός κάθε χρόνο επιτυγχάνεται και οδηγεί σε διαρκή βελτίωση τους. Εδρεύει στην οργανωμένη πλαζ του Αλίμου, γνωστή και ως “Ακτή του Ήλιου”, που βρίσκεται στην περιοχή Καλαμάκι του Δήμου Αλίμου, στην διασταύρωση των λεωφόρων Αλίμου και Ποσειδώνος. Η πρόσβαση στην ακτή είναι εύκολη, μιας και πραγματοποιείται με μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία, τραμ και σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το μετρό. Παρέχεται επίσης υπηρεσία parking.Η τέλεια εξίσωση που χαρακτηρίζει το ειδυλλιακό Bolivar Beach Bar είναι ότι ο επισκέπτης αισθάνεται ότι βρίσκεται σε εξωτικό νησί κι απολαμβάνει τη μαγεία του τοπίου, που προσφέρουν ο ήλιος, η άμμος, οι φοίνικες και τα γαλάζια νερά, απολαμβάνοντας έναν πρωινό καφέ, ένα γεύμα ή ένα νόστιμο κοκτέιλ κατά τη διάρκεια των ωρών ηλιοβασιλέματος ή υπό το φως του φεγγαριού. Γι’ αυτό και φέτος o πάντα κομψά σχεδιασμένος χώρος, σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα, θα προσφέρει μια υπέροχη θέα που κόβει την ανάσα σε ζωντανή ατμόσφαιρα με μουσική, χορό, χαλάρωση και εξαιρετικά κοκτέιλ. Αλλά και οι λάτρεις της γαστριμαργίας θα νιώσουν ασύγκριτες στιγμές και γεύσεις καθώς ο σεφ του Bolivar θα διεγείρει τις αισθήσεις με τις γαστρονομικές δημιουργίες του και την ποικιλία επιλογών φαγητού!Όλα τα χρόνια λειτουργίας του, το Bolivar Beach Bar έχει φιλοξενήσει και πραγματοποιήσει μια σειρά άκρως επιτυχημένων events. Η άρτια οργάνωση τους και η μαζική συμμετοχή του κόσμου ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Έχουν παρουσιαστεί στο Αθηναικό κοινό τα πιο μεγάλα και αναγνωρισμένα ονόματα της διεθνούς dance electronica σκηνής όπως Solomun, Tale Of Us, Black Coffee, Boris Brecja, Artbat, Royksopp, Sasha, John Digweed, Paul Oakenfold, Paul Van Dyk, Vini Vici, Sven Vath, Deborah De Luca, Mahmut Orhan καθώς και πολλά άλλα.Λειτουργούμε με βασικό γνώμονα την ασφάλεια, ακολουθώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και κανονισμούς που διέπουν την εστίαση και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις σεβόμενοι πλήρως τις υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την υγεία όλων μας.