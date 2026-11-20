Η «πράσινη» μεσογειακή διατροφή μειώνει το λίπος στο πάγκρεας
Η «πράσινη» μεσογειακή διατροφή μειώνει το λίπος στο πάγκρεας
Καρύδια, πράσινο τσάι και ένα υδρόβιο φυτό μείωσαν κατά 14% το επιβλαβές λίπος στο όργανο - Γιατί τα επεξεργασμένα τρόφιμα έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα
Μια «πράσινη» εκδοχή της μεσογειακής διατροφής, εμπλουτισμένη με καρύδια, πράσινο τσάι και ένα υδρόβιο φυτό, μείωσε κατά 14% το λίπος στο πάγκρεας, όργανο-κλειδί για τη ρύθμιση του σακχάρου και την έκκριση ινσουλίνης.
Στην ομάδα που ακολούθησε τις τυπικές διατροφικές οδηγίες, η αντίστοιχη αλλαγή ήταν μόλις 0,8%, σύμφωνα με διεθνή μελέτη υπό τον συντονισμό του Πανεπιστημίου Ben-Gurion του Ισραήλ, που δημοσιεύθηκε στο The American Journal of Clinical Nutrition, όπως μεταδίδει το Medical Xpress.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στην ομάδα που ακολούθησε τις τυπικές διατροφικές οδηγίες, η αντίστοιχη αλλαγή ήταν μόλις 0,8%, σύμφωνα με διεθνή μελέτη υπό τον συντονισμό του Πανεπιστημίου Ben-Gurion του Ισραήλ, που δημοσιεύθηκε στο The American Journal of Clinical Nutrition, όπως μεταδίδει το Medical Xpress.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα