Ο Γιάννης Υφαντόπουλος νέος πρόεδρος στον ΟΔΙΠΥ – Δείτε όλο το ΔΣ
Ο Γιάννης Υφαντόπουλος νέος πρόεδρος στον ΟΔΙΠΥ – Δείτε όλο το ΔΣ
Ο Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας Γιάννης Υφαντόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του νέου προσωρινού προέδρου του ΟΔΙΠΥ, διαδεχόμενος τη Δάφνη Καϊτελίδου μετά τη λήξη της θητείας της
Νέος πρόεδρος στον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) αναλαμβάνει ο γνωστός Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, κ. Γιάννης Υφαντόπουλος, μετά τη λήξη της θητείας της μέχρι πρότινος Προέδρου και Καθηγήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας του τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, Δάφνης Καϊτελίδου.
Η ανακοίνωση της αλλαγής του ΔΣ του ΟΔΙΠΥ έγινε γνωστή από το Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα από ανάρτηση στο λογαριασμό του στο «Χ» η οποία περιλαμβάνει φωτογραφία από συνάντηση του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με τον κ. Υφαντόπουλο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα