

Νέος πρόεδρος στον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) αναλαμβάνει ο γνωστός Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, κ. Γιάννης Υφαντόπουλος, μετά τη λήξη της θητείας της μέχρι πρότινος Προέδρου και Καθηγήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας του τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, Δάφνης Καϊτελίδου.

Η ανακοίνωση της αλλαγής του ΔΣ του ΟΔΙΠΥ έγινε γνωστή από το Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα από ανάρτηση στο λογαριασμό του στο «Χ» η οποία περιλαμβάνει φωτογραφία από συνάντηση του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με τον κ. Υφαντόπουλο.



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