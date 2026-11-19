Τι σχέση έχουν τα φάρμακα για τη ΔΕΠΥ με την ψύχωση; 3 επιστήμονες αναλύουν τα δεδομένα
Τι σχέση έχουν τα φάρμακα για τη ΔΕΠΥ με την ψύχωση; 3 επιστήμονες αναλύουν τα δεδομένα
Τα διεγερτικά φάρμακα βελτιώνουν σημαντικά τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ, αλλά όχι χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες. Με βάση το παράδειγμα της Αυστραλίας, τρεις ειδικοί αναλύουν τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, εξηγώντας γιατί χρειάζεται προσοχή, αλλά όχι πανικός
Περίπου ένας στους 660 εφήβους και νεαρούς ενήλικες που ξεκινούν θεραπεία με διεγερτικά φάρμακα για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) έχει εμφανίσει ψύχωση τους επόμενους μήνες. Αυτό είναι το εύρημα μεγάλης αμερικανικής μελέτης, η οποία επαναφέρει στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ερώτημα: Μπορεί μια θεραπεία που βοηθά εκατομμύρια ανθρώπους να συγκεντρώνονται καλύτερα και να ελέγχουν την παρορμητικότητά τους να προκαλέσει σοβαρές ψυχιατρικές παρενέργειες;
Η ανησυχία έχει ενταθεί στην Αυστραλία, όπου πρόσφατα δημοσιεύματα ανέδειξαν περιστατικά ψύχωσης που συνδέθηκαν με τη λήψη φαρμάκων για τη ΔΕΠΥ. Την ίδια στιγμή, οι διαγνώσεις της διαταραχής και η χρήση των συγκεκριμένων θεραπειών αυξάνονται σημαντικά.
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Η ανησυχία έχει ενταθεί στην Αυστραλία, όπου πρόσφατα δημοσιεύματα ανέδειξαν περιστατικά ψύχωσης που συνδέθηκαν με τη λήψη φαρμάκων για τη ΔΕΠΥ. Την ίδια στιγμή, οι διαγνώσεις της διαταραχής και η χρήση των συγκεκριμένων θεραπειών αυξάνονται σημαντικά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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