Τι σχέση έχουν τα φάρμακα για τη ΔΕΠΥ με την ψύχωση; 3 επιστήμονες αναλύουν τα δεδομένα

Τα διεγερτικά φάρμακα βελτιώνουν σημαντικά τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ, αλλά όχι χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες. Με βάση το παράδειγμα της Αυστραλίας, τρεις ειδικοί αναλύουν τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, εξηγώντας γιατί χρειάζεται προσοχή, αλλά όχι πανικός