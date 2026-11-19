Καρκίνος ουροδόχου κύστης: Νέα θεραπεία μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής και θανάτου – Έχει λάβει έγκριση από τον FDA
Καρκίνος ουροδόχου κύστης: Νέα θεραπεία μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής και θανάτου – Έχει λάβει έγκριση από τον FDA
Ο συνδυασμός ανοσοθεραπείας και στοχευμένης θεραπείας ανοίγει νέες προοπτικές για ασθενείς με μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης – Τα αποτελέσματα της μελέτης VOLGA παρουσιάζουν η κυρία Μαρία Καπαρέλου και ο κ. Θάνος Δημόπουλος από το ΕΚΠΑ
Μια νέα θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης σηματοδοτεί η πρόσφατη έγκριση από τον FDA ενός συνδυασμού ανοσοθεραπείας και στοχευμένης θεραπείας, που μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής και θανάτου.
Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης αποτελεί μία από τις συχνότερες κακοήθειες του ουροποιητικού συστήματος, με σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Εμφανίζεται συχνότερα στους άνδρες, ενώ το κάπνισμα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου. Η παρουσία αίματος στα ούρα, ακόμη και χωρίς πόνο ή άλλα συμπτώματα, αποτελεί συχνά την πρώτη εκδήλωση της νόσου και απαιτεί άμεση ιατρική διερεύνηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης αποτελεί μία από τις συχνότερες κακοήθειες του ουροποιητικού συστήματος, με σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Εμφανίζεται συχνότερα στους άνδρες, ενώ το κάπνισμα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου. Η παρουσία αίματος στα ούρα, ακόμη και χωρίς πόνο ή άλλα συμπτώματα, αποτελεί συχνά την πρώτη εκδήλωση της νόσου και απαιτεί άμεση ιατρική διερεύνηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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