Καρκίνος ουροδόχου κύστης: Νέα θεραπεία μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής και θανάτου – Έχει λάβει έγκριση από τον FDA

Ο συνδυασμός ανοσοθεραπείας και στοχευμένης θεραπείας ανοίγει νέες προοπτικές για ασθενείς με μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης – Τα αποτελέσματα της μελέτης VOLGA παρουσιάζουν η κυρία Μαρία Καπαρέλου και ο κ. Θάνος Δημόπουλος από το ΕΚΠΑ