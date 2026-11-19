Γιατί τα φάρμακα δεν δρουν το ίδιο σε όλους – Ο ρόλος των γονιδίων στις παρενέργειες

Από τα παυσίπονα και τα αντιόξινα μέχρι τις στατίνες, το γενετικό μας προφίλ μπορεί να επηρεάζει τη δράση των φαρμάκων. Τι αποκάλυψε μεγάλη μελέτη για τον ρόλο των γονιδίων στην δράση των φαρμακευτικών ουσιών