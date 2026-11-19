Γιατί τα φάρμακα δεν δρουν το ίδιο σε όλους – Ο ρόλος των γονιδίων στις παρενέργειες
Γιατί τα φάρμακα δεν δρουν το ίδιο σε όλους – Ο ρόλος των γονιδίων στις παρενέργειες
Από τα παυσίπονα και τα αντιόξινα μέχρι τις στατίνες, το γενετικό μας προφίλ μπορεί να επηρεάζει τη δράση των φαρμάκων. Τι αποκάλυψε μεγάλη μελέτη για τον ρόλο των γονιδίων στην δράση των φαρμακευτικών ουσιών
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί ένα φάρμακο που βοηθά κάποιον άλλον μπορεί να μην έχει την ίδια αποτελεσματικότητα σε εσάς; Ή γιατί ορισμένοι ασθενείς εμφανίζουν έντονες παρενέργειες από μια θεραπεία που άλλοι ανέχονται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα; Η ηλικία, η κατάσταση της υγείας, οι συνυπάρχουσες παθήσεις και η ταυτόχρονη λήψη άλλων φαρμάκων μπορούν να επηρεάσουν την ανταπόκριση στη θεραπεία. Ωστόσο, ένας ακόμη παράγοντας φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο: Το γενετικό μας προφίλ.
Νέα μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ, που δημοσιεύθηκε στο Science Translational Medicine, διαπίστωσε ότι όλοι οι συμμετέχοντες ενός μεγάλου και πληθυσμιακά ποικιλόμορφου δείγματος σχεδόν 100.000 ανθρώπων έφεραν τουλάχιστον μία γενετική παραλλαγή που μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα ή την τοξικότητα ορισμένων φαρμάκων. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι σχεδόν 1 στους 4 συμμετέχοντες είχε λάβει συνταγή για τουλάχιστον ένα φάρμακο που επηρεάζεται από γενετική παραλλαγή την οποία έφερε. Τα ευρήματα υποστηρίζουν την υιοθέτηση μιας πιο εξατομικευμένης προσέγγισης στη συνταγογράφηση, που θα λαμβάνει υπόψη και τις γενετικές ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νέα μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ, που δημοσιεύθηκε στο Science Translational Medicine, διαπίστωσε ότι όλοι οι συμμετέχοντες ενός μεγάλου και πληθυσμιακά ποικιλόμορφου δείγματος σχεδόν 100.000 ανθρώπων έφεραν τουλάχιστον μία γενετική παραλλαγή που μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα ή την τοξικότητα ορισμένων φαρμάκων. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι σχεδόν 1 στους 4 συμμετέχοντες είχε λάβει συνταγή για τουλάχιστον ένα φάρμακο που επηρεάζεται από γενετική παραλλαγή την οποία έφερε. Τα ευρήματα υποστηρίζουν την υιοθέτηση μιας πιο εξατομικευμένης προσέγγισης στη συνταγογράφηση, που θα λαμβάνει υπόψη και τις γενετικές ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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