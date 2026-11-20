Θα κάνετε ιδιωτική ασφάλιση; Γιατί η επιλογή του ασφαλιστή κάνει τη διαφορά
Θα κάνετε ιδιωτική ασφάλιση; Γιατί η επιλογή του ασφαλιστή κάνει τη διαφορά
Ο καθοριστικός ρόλος του εξειδικευμένου ασφαλιστικού συμβούλου στην ενημέρωση, την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος και την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης με τον ασφαλισμένο
Η ελληνική κοινωνία δεν έχει προσεγγίσει την ιδιωτική ασφάλιση όσο οι πολίτες στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτές η ιδιωτική ασφάλιση έχει πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη και έχει εμπεδωθεί η αξία της σε τομείς σύνταξης, υγείας, και περιουσίας.
Η υστέρηση απόκτησης ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα οφείλεται και σε άγνοια για το τι προσφέρει αλλά και σε λόγους οικονομικούς. Οι πολίτες σε σχετικές έρευνες δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να ασφαλιστούν εάν υπήρχαν ασφαλιστικά προγράμματα πιο οικονομικά. Επίσης εάν μπορούσαν να ενημερωθούν καλύτερα, ίσως να γινόταν πιο κατανοητή η σημασία μιας ασφάλισης για το σπίτι ή για την υγεία και να προχωρούσαν στην απόκτηση ενός προγράμματος ασφάλισης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η υστέρηση απόκτησης ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα οφείλεται και σε άγνοια για το τι προσφέρει αλλά και σε λόγους οικονομικούς. Οι πολίτες σε σχετικές έρευνες δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να ασφαλιστούν εάν υπήρχαν ασφαλιστικά προγράμματα πιο οικονομικά. Επίσης εάν μπορούσαν να ενημερωθούν καλύτερα, ίσως να γινόταν πιο κατανοητή η σημασία μιας ασφάλισης για το σπίτι ή για την υγεία και να προχωρούσαν στην απόκτηση ενός προγράμματος ασφάλισης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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