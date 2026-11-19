2 στα 3 παιδιά έχουν έναν φανταστικό φίλο – Τι σημαίνει αυτό για τον χαρακτήρα τους
2 στα 3 παιδιά έχουν έναν φανταστικό φίλο – Τι σημαίνει αυτό για τον χαρακτήρα τους
Μπορεί να μην υπάρχουν στην πραγματικότητα, αλλά οι φανταστικοί φίλοι παίζουν έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο στη ζωή των παιδιών. Οι επιστήμονες εξηγούν πώς αυτές οι ιδιαίτερες φιλίες συνδέονται με τη δημιουργικότητα, την ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες
Ένα παιδί στρώνει ένα επιπλέον πιάτο στο τραπέζι για έναν φίλο που κανείς άλλος δε μπορεί να δει. Ένα άλλο συζητά μ’ ένα λούτρινο παιχνίδι σαν να πρόκειται για πραγματικό συνομιλητή, ενώ κάποιο τρίτο μοιράζεται τα μυστικά του μ’ έναν αόρατο σύντροφο που το ακολουθεί παντού. Για τους ενήλικες, τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να μοιάζουν παράξενες ή να δημιουργούν ερωτήματα. Για τα παιδιά, όμως, οι φανταστικοί φίλοι αποτελούν συχνά ένα απολύτως φυσικό κομμάτι του παιχνιδιού και της ανάπτυξής τους. Και, σύμφωνα με την επιστημονική έρευνα, αυτοί οι αόρατοι σύντροφοι μπορεί να έχουν έναν πολύ πιο ουσιαστικό ρόλο από αυτόν που φανταζόμαστε.
Οι φανταστικές φιλίες δε συνδέονται απαραίτητα με τη μοναξιά ή την κοινωνική απομόνωση. Αντίθετα, προσφέρουν στα παιδιά ευκαιρίες να εξερευνήσουν τα συναισθήματά τους, να κατανοήσουν καλύτερα τους άλλους και να εξασκηθούν σε καταστάσεις που αργότερα θα αντιμετωπίσουν στις πραγματικές τους σχέσεις.
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Οι φανταστικές φιλίες δε συνδέονται απαραίτητα με τη μοναξιά ή την κοινωνική απομόνωση. Αντίθετα, προσφέρουν στα παιδιά ευκαιρίες να εξερευνήσουν τα συναισθήματά τους, να κατανοήσουν καλύτερα τους άλλους και να εξασκηθούν σε καταστάσεις που αργότερα θα αντιμετωπίσουν στις πραγματικές τους σχέσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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