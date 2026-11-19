2 στα 3 παιδιά έχουν έναν φανταστικό φίλο – Τι σημαίνει αυτό για τον χαρακτήρα τους

Μπορεί να μην υπάρχουν στην πραγματικότητα, αλλά οι φανταστικοί φίλοι παίζουν έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο στη ζωή των παιδιών. Οι επιστήμονες εξηγούν πώς αυτές οι ιδιαίτερες φιλίες συνδέονται με τη δημιουργικότητα, την ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες