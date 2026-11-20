Οι νέοι στρατεύσιμοι υγιής δεξαμενή αιμοδοτών λέει το ΕΚΕΑ
Οι νέοι στρατεύσιμοι υγιής δεξαμενή αιμοδοτών λέει το ΕΚΕΑ
Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας οργανώνει δράσεις ενημέρωσης και εθελοντικής αιμοδοσίας στα Κέντρα Κατάταξης, αξιοποιώντας την πολυπληθέστερη ΕΣΣΟ των τελευταίων ετών
Στους νέους που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις στρέφει το ενδιαφέρον του το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), με στόχο την ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας και την προσέλκυση νέων, τακτικών αιμοδοτών.
Όπως επισημαίνει το ΕΚΕΑ σε ανάρτησή του, οι νέοι στρατεύσιμοι αποτελούν «μια μεγάλη, δυναμική και υγιή δεξαμενή υποψήφιων αιμοδοτών», καθώς η ενημέρωση και η πρώτη τους επαφή με την αιμοδοσία μπορούν να θέσουν τις βάσεις για μια σταθερή σχέση εθελοντικής προσφοράς.
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Όπως επισημαίνει το ΕΚΕΑ σε ανάρτησή του, οι νέοι στρατεύσιμοι αποτελούν «μια μεγάλη, δυναμική και υγιή δεξαμενή υποψήφιων αιμοδοτών», καθώς η ενημέρωση και η πρώτη τους επαφή με την αιμοδοσία μπορούν να θέσουν τις βάσεις για μια σταθερή σχέση εθελοντικής προσφοράς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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