Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μαστού με ένα απλό SMS
YGEIAMOU.GR
Δωρεάν εξετάσεις Καρκίνος Μαστού Πρόγραμμα «Προλαμβάνω» Υπουργείο Υγείας Ψηφιακή μαστογραφία

Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μαστού με ένα απλό SMS

Συνεχίζεται η αποστολή των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε περισσότερες από 2,3 εκατ. γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών – Τι πρέπει να κάνουν όσες δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση

Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μαστού με ένα απλό SMS
ygeiamou.gr team
Συνεχίζεται από το υπουργείο Υγείας η σταδιακή αποστολή των SMS με τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μαστού, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».

Ο νέος κύκλος αφορά 2.385.935 γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών, ασφαλισμένες και ανασφάλιστες, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και, εφόσον υπάρξει σχετική ένδειξη, υπερηχογράφημα μαστών.

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ygeiamou.gr team
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