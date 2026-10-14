Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μαστού με ένα απλό SMS
Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μαστού με ένα απλό SMS
Συνεχίζεται η αποστολή των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε περισσότερες από 2,3 εκατ. γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών – Τι πρέπει να κάνουν όσες δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση
Συνεχίζεται από το υπουργείο Υγείας η σταδιακή αποστολή των SMS με τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μαστού, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».
Ο νέος κύκλος αφορά 2.385.935 γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών, ασφαλισμένες και ανασφάλιστες, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και, εφόσον υπάρξει σχετική ένδειξη, υπερηχογράφημα μαστών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο νέος κύκλος αφορά 2.385.935 γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών, ασφαλισμένες και ανασφάλιστες, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και, εφόσον υπάρξει σχετική ένδειξη, υπερηχογράφημα μαστών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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