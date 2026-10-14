Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μαστού με ένα απλό SMS

Συνεχίζεται η αποστολή των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε περισσότερες από 2,3 εκατ. γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών – Τι πρέπει να κάνουν όσες δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση