Κυκλοφόρησε βίντεο με την Τέιλορ Σουίφτ και τον Τράβις Κέλσι σε τρυφερές στιγμές στα παρασκήνια του «Patient Zero»
Κυκλοφόρησε βίντεο με την Τέιλορ Σουίφτ και τον Τράβις Κέλσι σε τρυφερές στιγμές στα παρασκήνια του «Patient Zero»
Ο παίκτης των Kansas City Chiefs βρέθηκε στο πλευρό της αγαπημένης του για να τη στηρίξει στο πρόσφατο πρότζεκτ της
Ένα βίντεο με την Τέιλορ Σουίφτ και τον Τράβις Κέλσι σε τρυφερές στιγμές στα παρασκήνια των γυρισμάτων του πρόσφατου μουσικού βίντεο της τραγουδίστριας για το «Patient Zero» κυκλοφόρησε και κάνει τον γύρο του ίντερνετ.
Από τα πλάνα που δημοσίευσε το Spotify την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, αποκαλύφθηκε πως ο παίκτης των Kansas City Chiefs βρέθηκε στο πλευρό της αγαπημένης του για να τη στηρίξει στο νέο της πρότζεκτ, δείχνοντας να απολαμβάνει τη διαδικασία.
Στο βίντεο η 36χρονη τραγουδίστρια εμφανίζεται στην αγκαλιά του συζύγου της, ενώ συζητά με την Ντακότα Τζόνσον, η οποία πρωταγωνιστεί στο βιντεοκλίπ. Στη συνέχεια, η τελευταία ξεσπά σε γέλια.
Δείτε το βίντεο
Στα πλάνα η Τζόνσον φορά ένα κρεμ πουλόβερ, πανομοιότυπο με αυτό της Σουίφτ, ενώ ο σύζυγός της παρουσιάζεται με ένα κοντομάνικο πουλόβερ με ασπρόμαυρο καρό σχέδιο.
Το βιντεοκλίπ του «Patient Zero» κυκλοφόρησε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, με το τραγούδι να συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ της τραγουδίστριας με τίτλο «The Life Of A Showgirl: The Encore».
Δείτε το βίντεοκλίπ
Από τα πλάνα που δημοσίευσε το Spotify την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, αποκαλύφθηκε πως ο παίκτης των Kansas City Chiefs βρέθηκε στο πλευρό της αγαπημένης του για να τη στηρίξει στο νέο της πρότζεκτ, δείχνοντας να απολαμβάνει τη διαδικασία.
Στο βίντεο η 36χρονη τραγουδίστρια εμφανίζεται στην αγκαλιά του συζύγου της, ενώ συζητά με την Ντακότα Τζόνσον, η οποία πρωταγωνιστεί στο βιντεοκλίπ. Στη συνέχεια, η τελευταία ξεσπά σε γέλια.
Δείτε το βίντεο
Στα πλάνα η Τζόνσον φορά ένα κρεμ πουλόβερ, πανομοιότυπο με αυτό της Σουίφτ, ενώ ο σύζυγός της παρουσιάζεται με ένα κοντομάνικο πουλόβερ με ασπρόμαυρο καρό σχέδιο.
Το βιντεοκλίπ του «Patient Zero» κυκλοφόρησε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, με το τραγούδι να συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ της τραγουδίστριας με τίτλο «The Life Of A Showgirl: The Encore».
Δείτε το βίντεοκλίπ
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