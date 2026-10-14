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Κυκλοφόρησε βίντεο με την Τέιλορ Σουίφτ και τον Τράβις Κέλσι σε τρυφερές στιγμές στα παρασκήνια του «Patient Zero»
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Τέιλορ Σουίφτ Τράβις Κέλσι

Κυκλοφόρησε βίντεο με την Τέιλορ Σουίφτ και τον Τράβις Κέλσι σε τρυφερές στιγμές στα παρασκήνια του «Patient Zero»

Ο παίκτης των Kansas City Chiefs  βρέθηκε στο πλευρό της αγαπημένης του για να τη στηρίξει στο πρόσφατο πρότζεκτ της

Κυκλοφόρησε βίντεο με την Τέιλορ Σουίφτ και τον Τράβις Κέλσι σε τρυφερές στιγμές στα παρασκήνια του «Patient Zero»
Ιωάννα Μαρίνου
Ένα βίντεο με την Τέιλορ Σουίφτ και τον Τράβις Κέλσι σε τρυφερές στιγμές στα παρασκήνια των γυρισμάτων του πρόσφατου μουσικού βίντεο της τραγουδίστριας για το «Patient Zero» κυκλοφόρησε και κάνει τον γύρο του ίντερνετ.

Από τα πλάνα που δημοσίευσε το Spotify την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, αποκαλύφθηκε πως ο παίκτης των Kansas City Chiefs  βρέθηκε στο πλευρό της αγαπημένης του για να τη στηρίξει στο νέο της πρότζεκτ, δείχνοντας να απολαμβάνει τη διαδικασία.

Στο βίντεο η 36χρονη τραγουδίστρια εμφανίζεται στην αγκαλιά του συζύγου της, ενώ συζητά με την Ντακότα Τζόνσον, η οποία πρωταγωνιστεί στο βιντεοκλίπ. Στη συνέχεια, η τελευταία ξεσπά σε γέλια.

Δείτε το βίντεο

Travis Kelce VISITED Taylor Swift's Patient Zero Music Video Set

Στα πλάνα η Τζόνσον φορά ένα κρεμ πουλόβερ, πανομοιότυπο με αυτό της Σουίφτ, ενώ ο σύζυγός της παρουσιάζεται με ένα κοντομάνικο πουλόβερ με ασπρόμαυρο καρό σχέδιο.

Το βιντεοκλίπ του «Patient Zero» κυκλοφόρησε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, με το τραγούδι να συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ της τραγουδίστριας με τίτλο «The Life Of A Showgirl: The Encore».

Δείτε το βίντεοκλίπ

Taylor Swift - Patient Zero (Official Music Video)
Ιωάννα Μαρίνου

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