Εκπαίδευση ΕΚΑΒ σε ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή σε όλη τη χώρα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς, το ΕΚΑΒ διοργανώνει από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου 2026 εκπαιδευτικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για την ΚΑΡΠΑ και τη χρήση απινιδωτή