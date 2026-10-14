Εκπαίδευση ΕΚΑΒ σε ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή σε όλη τη χώρα
Εκπαίδευση ΕΚΑΒ σε ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή σε όλη τη χώρα
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς, το ΕΚΑΒ διοργανώνει από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου 2026 εκπαιδευτικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για την ΚΑΡΠΑ και τη χρήση απινιδωτή
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς, από τις 13 έως και τις 17 Οκτωβρίου 2026 το ΕΚΑΒ διοργανώνει σειρά ανοιχτών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα, προσκαλώντας τους πολίτες να ενημερωθούν και να εξοικειωθούν με βασικές δεξιότητες που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για τη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής.
Στο επίκεντρο των δράσεων βρίσκεται η σημασία της έγκαιρης εφαρμογής Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και της ορθής χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ), δύο κρίσιμων παρεμβάσεων που συμβάλλουν στην αύξηση των πιθανοτήτων επιβίωσης ενός ατόμου που έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, οι διασώστες, οι νοσηλευτές και οι ιατροί του ΕΚΑΒ θα πραγματοποιήσουν πρακτικές επιδείξεις τεχνικών ΚΑΡΠΑ και χρήσης ΑΕΑ, δίνοντας παράλληλα στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εξασκηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους σταθμούς δεξιοτήτων, με τη χρήση εκπαιδευτικών προπλασμάτων και απινιδωτών. Επιπλέον, θα παρέχεται ενημέρωση για την αναγνώριση και την αρχική αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων, καθώς και για τον ρόλο, την αποστολή και την πανελλαδική επιχειρησιακή δραστηριότητα του ΕΚΑΒ στην παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.
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Στο επίκεντρο των δράσεων βρίσκεται η σημασία της έγκαιρης εφαρμογής Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και της ορθής χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ), δύο κρίσιμων παρεμβάσεων που συμβάλλουν στην αύξηση των πιθανοτήτων επιβίωσης ενός ατόμου που έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, οι διασώστες, οι νοσηλευτές και οι ιατροί του ΕΚΑΒ θα πραγματοποιήσουν πρακτικές επιδείξεις τεχνικών ΚΑΡΠΑ και χρήσης ΑΕΑ, δίνοντας παράλληλα στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εξασκηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους σταθμούς δεξιοτήτων, με τη χρήση εκπαιδευτικών προπλασμάτων και απινιδωτών. Επιπλέον, θα παρέχεται ενημέρωση για την αναγνώριση και την αρχική αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων, καθώς και για τον ρόλο, την αποστολή και την πανελλαδική επιχειρησιακή δραστηριότητα του ΕΚΑΒ στην παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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