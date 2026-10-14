Κασάνο: «Ο Μουρίνιο δεν ξέρει να προπονεί, ο Κριστιάνο είναι η μισή αξία του Ρονάλντο»

#EntrevistAS 💥 ¡Cassano se sincera en @diarioas! 👤 El italiano cuenta los errores durante su etapa en el Real Madrid y habla sin tapujos sobre la situación actual del club blanco, con dardos incluidos a Vinicius y Mourinho https://t.co/pTczRzRJwq — Diario AS (@diarioas) October 14, 2026

Στη συνέχεια, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή σύγκριση με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, υποστηρίζοντας πως ο Κριστιάνο δεν πλησίαζε το επίπεδο του Ρονάλντο Ναζάριο ως ποδοσφαιρικό ταλέντο.Για τον Κασάνο, το «Φαινόμενο» αντιπροσωπεύει μια κατηγορία από μόνο του, χάρη στην τεχνική, την εκρηκτικότητα και την ικανότητά του να αλλάζει την εξέλιξη ενός αγώνα. Μάλιστα, εκτίμησε πως χωρίς τους σοβαρούς τραυματισμούς που αντιμετώπισε, η καριέρα του θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί ακόμη πιο εντυπωσιακά.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν όσα αποκάλυψε ο Κασάνο για τη δική του παρουσία στη Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία μετακόμισε το 2005. Ο Ιταλός είχε την ευκαιρία να μοιραστεί τα αποδυτήρια με κορυφαίους ποδοσφαιριστές, όπως ο Ρονάλντο, ο Ζινεντίν Ζιντάν και ο Γκούτι, όμως δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο αυτή την εμπειρία.Αντί να αφοσιωθεί στην προπόνηση και να δουλέψει για να εξελιχθεί, παραδέχθηκε πως προτιμούσε να απολαμβάνει την εξωαγωνιστική ζωή, με το φαγητό και τις εξόδους να βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητές του.«Μου άρεσε να τρώω και να βγαίνω έξω, όχι να προπονούμαι. Ήμουν δέκα κιλά υπέρβαρος. Ήταν όλα δικό μου λάθος», παραδέχθηκε, αναγνωρίζοντας πως η συμπεριφορά του αποτέλεσε βασικό εμπόδιο στην καριέρα του.Ο ίδιος θυμήθηκε, μάλιστα, με αυτοσαρκασμό την παρουσίασή του στη Μαδρίτη, παραδεχόμενος πως ούτε η εμφάνισή του ήταν κατάλληλη για την περίσταση. Όπως είπε, ακόμη και σήμερα δυσκολεύεται να καταλάβει τι σκεφτόταν τότε.Η μεγαλύτερη παραδοχή του, ωστόσο, ήταν πως αν είχε την ωριμότητα που διαθέτει σήμερα, θα μπορούσε να είχε αγωνιστεί για πολλά χρόνια στη Ρεάλ. Το ταλέντο υπήρχε, αλλά η νοοτροπία του δεν τον βοήθησε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός τόσο μεγάλου συλλόγου.