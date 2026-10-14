Κασάνο: «Ο Μουρίνιο δεν ξέρει να προπονεί, ο Κριστιάνο είναι η μισή αξία του Ρονάλντο»
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Αντόνιο Κασάνο Ρεάλ Μαδρίτης Ζοσέ Μουρίνιο Κριστιάνο Ρονάλντο

Κασάνο: «Ο Μουρίνιο δεν ξέρει να προπονεί, ο Κριστιάνο είναι η μισή αξία του Ρονάλντο»

Ο Αντόνιο Κασάνο μίλησε με σκληρή γλώσσα για τον Ζοσέ Μουρίνιο, συνέκρινε τον Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Ρονάλντο Ναζάριο και έκανε έναν ειλικρινή απολογισμό της παρουσίας του στη Ρεάλ Μαδρίτης

Κασάνο: «Ο Μουρίνιο δεν ξέρει να προπονεί, ο Κριστιάνο είναι η μισή αξία του Ρονάλντο»
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Ο Αντόνιο Κασάνο υπήρξε ένας από τους πιο χαρισματικούς, αλλά και απρόβλεπτους ποδοσφαιριστές της γενιάς του. Το ταλέντο του ήταν αδιαμφισβήτητο, όμως η εξωαγωνιστική του συμπεριφορά και η έλλειψη πειθαρχίας δεν του επέτρεψαν να φτάσει στο επίπεδο που πολλοί περίμεναν. Σήμερα, στα 44 του χρόνια, εξακολουθεί να εκφράζεται με την ίδια αφοπλιστική ειλικρίνεια, χωρίς να αποφεύγει ούτε τις αιχμηρές κριτικές ούτε την αυτοκριτική.

Σε συνέντευξή του στην ισπανική AS, ο άλλοτε επιθετικός αναφέρθηκε σε αρκετά πρόσωπα του σύγχρονου ποδοσφαίρου, με τον Ζοσέ Μουρίνιο και τον Κριστιάνο Ρονάλντο να βρίσκονται στο επίκεντρο. Παράλληλα, γύρισε τον χρόνο πίσω στην περίοδο που αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης, παραδεχόμενος πως δεν αξιοποίησε τις δυνατότητές του όπως θα μπορούσε.



Το «καρφί» στον Μουρίνιο και η κριτική στη Ρεάλ

Ο Κασάνο δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την επιλογή της Ρεάλ Μαδρίτης να συνεργαστεί με τον Ζοσέ Μουρίνιο, ασκώντας σκληρή κριτική στην προπονητική φιλοσοφία του Πορτογάλου.

«Ο Μουρίνιο δεν μπορεί πλέον να προπονεί. Του αρέσει μόνο να μιλάει», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του Ιταλού, ο οποίος υποστήριξε πως το ποδόσφαιρο που πρεσβεύει ο άλλοτε τεχνικός της Ρεάλ έχει ξεπεραστεί.

Ο Κασάνο θεωρεί πως η επιτυχία μιας ομάδας δεν πρέπει να κρίνεται αποκλειστικά από τους τίτλους που κατακτά, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται. Στο πλαίσιο αυτό, ξεχώρισε τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, τον οποίο χαρακτήρισε εξαιρετικό προπονητή, εκφράζοντας την άποψη πως η Ρεάλ θα μπορούσε να παρουσιάσει πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο υπό τις οδηγίες του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ ως παράδειγμα ομάδας με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, ένταση και επιθετική φιλοσοφία. Κατά την άποψή του, η Ρεάλ δεν πρέπει να περιμένει απλώς τις ατομικές εμπνεύσεις των Κιλιάν Εμπαπέ, Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Βινίσιους για να παίρνει αποτελέσματα.


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Η σύγκριση Κριστιάνο Ρονάλντο με το «Φαινόμενο»

Ο Ιταλός δεν περιορίστηκε στην κριτική προς τον Μουρίνιο, καθώς έκανε σύγκριση ανάμεσα στον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Ρονάλντο Ναζάριο.

Ο Κασάνο, ο οποίος είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί μαζί με τον Βραζιλιάνο επιθετικό στη Ρεάλ Μαδρίτης, αποθέωσε το ταλέντο του «Φαινομένου», θεωρώντας τον μοναδικό στο είδος του.

«Ως σέντερ φορ, δεν έχω ξαναδεί κανέναν σαν αυτόν. Ήταν απολύτως υπέροχος και άλλαξε τα δεδομένα. Αν είχε μια καριέρα χωρίς τραυματισμούς, θα είχε φτάσει σε απίστευτα ύψη», ανέφερε για τον Βραζιλιάνο.

Στη συνέχεια, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή σύγκριση με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, υποστηρίζοντας πως ο Κριστιάνο δεν πλησίαζε το επίπεδο του Ρονάλντο Ναζάριο ως ποδοσφαιρικό ταλέντο.

Για τον Κασάνο, το «Φαινόμενο» αντιπροσωπεύει μια κατηγορία από μόνο του, χάρη στην τεχνική, την εκρηκτικότητα και την ικανότητά του να αλλάζει την εξέλιξη ενός αγώνα. Μάλιστα, εκτίμησε πως χωρίς τους σοβαρούς τραυματισμούς που αντιμετώπισε, η καριέρα του θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί ακόμη πιο εντυπωσιακά.

Η ζωή στη Ρεάλ: «Ήμουν δέκα κιλά υπέρβαρος»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν όσα αποκάλυψε ο Κασάνο για τη δική του παρουσία στη Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία μετακόμισε το 2005. Ο Ιταλός είχε την ευκαιρία να μοιραστεί τα αποδυτήρια με κορυφαίους ποδοσφαιριστές, όπως ο Ρονάλντο, ο Ζινεντίν Ζιντάν και ο Γκούτι, όμως δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο αυτή την εμπειρία.

Αντί να αφοσιωθεί στην προπόνηση και να δουλέψει για να εξελιχθεί, παραδέχθηκε πως προτιμούσε να απολαμβάνει την εξωαγωνιστική ζωή, με το φαγητό και τις εξόδους να βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητές του.

«Μου άρεσε να τρώω και να βγαίνω έξω, όχι να προπονούμαι. Ήμουν δέκα κιλά υπέρβαρος. Ήταν όλα δικό μου λάθος», παραδέχθηκε, αναγνωρίζοντας πως η συμπεριφορά του αποτέλεσε βασικό εμπόδιο στην καριέρα του.

Ο ίδιος θυμήθηκε, μάλιστα, με αυτοσαρκασμό την παρουσίασή του στη Μαδρίτη, παραδεχόμενος πως ούτε η εμφάνισή του ήταν κατάλληλη για την περίσταση. Όπως είπε, ακόμη και σήμερα δυσκολεύεται να καταλάβει τι σκεφτόταν τότε.

Η μεγαλύτερη παραδοχή του, ωστόσο, ήταν πως αν είχε την ωριμότητα που διαθέτει σήμερα, θα μπορούσε να είχε αγωνιστεί για πολλά χρόνια στη Ρεάλ. Το ταλέντο υπήρχε, αλλά η νοοτροπία του δεν τον βοήθησε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός τόσο μεγάλου συλλόγου.

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