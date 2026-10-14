Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Κασάνο: «Ο Μουρίνιο δεν ξέρει να προπονεί, ο Κριστιάνο είναι η μισή αξία του Ρονάλντο»
Ο Αντόνιο Κασάνο μίλησε με σκληρή γλώσσα για τον Ζοσέ Μουρίνιο, συνέκρινε τον Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Ρονάλντο Ναζάριο και έκανε έναν ειλικρινή απολογισμό της παρουσίας του στη Ρεάλ Μαδρίτης
Σε συνέντευξή του στην ισπανική AS, ο άλλοτε επιθετικός αναφέρθηκε σε αρκετά πρόσωπα του σύγχρονου ποδοσφαίρου, με τον Ζοσέ Μουρίνιο και τον Κριστιάνο Ρονάλντο να βρίσκονται στο επίκεντρο. Παράλληλα, γύρισε τον χρόνο πίσω στην περίοδο που αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης, παραδεχόμενος πως δεν αξιοποίησε τις δυνατότητές του όπως θα μπορούσε.
🔥 CASSANO CARGA CONTRA LA FIGURA Y LA TRAYECTORIA DE MOURINIHO: ❌ "Mourinho no puede entrenar más. Ha tenido mucha suerte porque ninguno de sus equipos jugó bien" 💥 "Su propuesta de fútbol caducó hace diez años. Su carrera no ha dejado ningún legado, solo peleas con todo el mundo" 🗣️ "A él le gusta hablar de otras cosas, pero no de fútbol" ℹ️@diarioas— Post United (@postunited) October 14, 2026
Το «καρφί» στον Μουρίνιο και η κριτική στη Ρεάλ
Ο Κασάνο δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την επιλογή της Ρεάλ Μαδρίτης να συνεργαστεί με τον Ζοσέ Μουρίνιο, ασκώντας σκληρή κριτική στην προπονητική φιλοσοφία του Πορτογάλου.
«Ο Μουρίνιο δεν μπορεί πλέον να προπονεί. Του αρέσει μόνο να μιλάει», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του Ιταλού, ο οποίος υποστήριξε πως το ποδόσφαιρο που πρεσβεύει ο άλλοτε τεχνικός της Ρεάλ έχει ξεπεραστεί.
Ο Κασάνο θεωρεί πως η επιτυχία μιας ομάδας δεν πρέπει να κρίνεται αποκλειστικά από τους τίτλους που κατακτά, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται. Στο πλαίσιο αυτό, ξεχώρισε τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, τον οποίο χαρακτήρισε εξαιρετικό προπονητή, εκφράζοντας την άποψη πως η Ρεάλ θα μπορούσε να παρουσιάσει πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο υπό τις οδηγίες του.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ ως παράδειγμα ομάδας με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, ένταση και επιθετική φιλοσοφία. Κατά την άποψή του, η Ρεάλ δεν πρέπει να περιμένει απλώς τις ατομικές εμπνεύσεις των Κιλιάν Εμπαπέ, Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Βινίσιους για να παίρνει αποτελέσματα.
😮 CASSANO DESACREDITA A CRISTIANO RONALDO Y SE RINDE A RONALDO NAZARIO 💥 "Cristiano es la mitad de la mitad que Ronie El Fenómeno" 🌟 "Ronaldo Nazario era absolutamente fabuloso y diferencial. Como delantero centro no he visto parecido a él" 🤕 "Sin las lesiones habría alcanzado un techo inimaginable" ℹ️ @diarioas— Post United (@postunited) October 14, 2026
Η σύγκριση Κριστιάνο Ρονάλντο με το «Φαινόμενο»
Ο Ιταλός δεν περιορίστηκε στην κριτική προς τον Μουρίνιο, καθώς έκανε σύγκριση ανάμεσα στον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Ρονάλντο Ναζάριο.
Ο Κασάνο, ο οποίος είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί μαζί με τον Βραζιλιάνο επιθετικό στη Ρεάλ Μαδρίτης, αποθέωσε το ταλέντο του «Φαινομένου», θεωρώντας τον μοναδικό στο είδος του.
«Ως σέντερ φορ, δεν έχω ξαναδεί κανέναν σαν αυτόν. Ήταν απολύτως υπέροχος και άλλαξε τα δεδομένα. Αν είχε μια καριέρα χωρίς τραυματισμούς, θα είχε φτάσει σε απίστευτα ύψη», ανέφερε για τον Βραζιλιάνο.
Για τον Κασάνο, το «Φαινόμενο» αντιπροσωπεύει μια κατηγορία από μόνο του, χάρη στην τεχνική, την εκρηκτικότητα και την ικανότητά του να αλλάζει την εξέλιξη ενός αγώνα. Μάλιστα, εκτίμησε πως χωρίς τους σοβαρούς τραυματισμούς που αντιμετώπισε, η καριέρα του θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί ακόμη πιο εντυπωσιακά.
Η ζωή στη Ρεάλ: «Ήμουν δέκα κιλά υπέρβαρος»
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν όσα αποκάλυψε ο Κασάνο για τη δική του παρουσία στη Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία μετακόμισε το 2005. Ο Ιταλός είχε την ευκαιρία να μοιραστεί τα αποδυτήρια με κορυφαίους ποδοσφαιριστές, όπως ο Ρονάλντο, ο Ζινεντίν Ζιντάν και ο Γκούτι, όμως δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο αυτή την εμπειρία.
Αντί να αφοσιωθεί στην προπόνηση και να δουλέψει για να εξελιχθεί, παραδέχθηκε πως προτιμούσε να απολαμβάνει την εξωαγωνιστική ζωή, με το φαγητό και τις εξόδους να βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητές του.
«Μου άρεσε να τρώω και να βγαίνω έξω, όχι να προπονούμαι. Ήμουν δέκα κιλά υπέρβαρος. Ήταν όλα δικό μου λάθος», παραδέχθηκε, αναγνωρίζοντας πως η συμπεριφορά του αποτέλεσε βασικό εμπόδιο στην καριέρα του.
Ο ίδιος θυμήθηκε, μάλιστα, με αυτοσαρκασμό την παρουσίασή του στη Μαδρίτη, παραδεχόμενος πως ούτε η εμφάνισή του ήταν κατάλληλη για την περίσταση. Όπως είπε, ακόμη και σήμερα δυσκολεύεται να καταλάβει τι σκεφτόταν τότε.
Η μεγαλύτερη παραδοχή του, ωστόσο, ήταν πως αν είχε την ωριμότητα που διαθέτει σήμερα, θα μπορούσε να είχε αγωνιστεί για πολλά χρόνια στη Ρεάλ. Το ταλέντο υπήρχε, αλλά η νοοτροπία του δεν τον βοήθησε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός τόσο μεγάλου συλλόγου.
#EntrevistAS 💥 ¡Cassano se sincera en @diarioas! 👤 El italiano cuenta los errores durante su etapa en el Real Madrid y habla sin tapujos sobre la situación actual del club blanco, con dardos incluidos a Vinicius y Mourinho https://t.co/pTczRzRJwq— Diario AS (@diarioas) October 14, 2026
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