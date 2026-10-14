Euroleague: Αδιανόητη ανατροπή του Ολυμπιακού από το -28 στη Βαλένθια, περίπατος του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι, δείτε βίντεο
Euroleague: Αδιανόητη ανατροπή του Ολυμπιακού από το -28 στη Βαλένθια, περίπατος του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι, δείτε βίντεο
Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 102-97 στην παράταση των «νυχτερίδων», οι πράσινοι με 72-55 της Παρτίζαν – Νίκες για Φενέρμπαχτσε, Ερυθρό Αστέρα, Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Ντουμπάι
Με δύο σπουδαίες εκτός έδρας νίκες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης (13/10) το πρώτο μέρος της 5ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν μια ιστορική ανατροπή στη Βαλένθια, επιστρέφοντας από διαφορά 28 πόντων για να επικρατήσουν 102-97 στην παράταση, ενώ οι «πράσινοι» συνέχισαν την αήττητη πορεία τους, περνώντας με επιβλητικό τρόπο από την έδρα της Παρτίζαν με 72-55 και φτάνοντας στο 5 στα 5.
Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η Φενέρμπαχτσε νίκησε τη Ζαλγκίρις, ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με καλάθι στην εκπνοή της Βιλερμπάν, ενώ σημαντικές εκτός έδρας νίκες σημείωσαν η Ρεάλ Μαδρίτης και η Ντουμπάι. Η Μπαρτσελόνα λύγισε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία της Euroleague πέτυχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 28 πόντους στη «Roig Arena», αλλά κατάφερε να επιστρέψει και να επικρατήσει της Βαλένθια με 102-97 στην παράταση, έχοντας ισοφαρίσει σε 90-90 στην κανονική διάρκεια.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πραγματοποίησε απογοητευτικό πρώτο ημίχρονο, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, με τους Ισπανούς να προηγούνται 59-34 στην ανάπαυλα. Η διαφορά έφτασε στο +28 (62-34) στις αρχές της τρίτης περιόδου, έπειτα από τρίποντο του Άρμονι Μπρουκς, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο μιας βαριάς ήττας.
Ωστόσο, οι πρωταθλητές Ευρώπης αντέδρασαν εντυπωσιακά στο δεύτερο μέρος. Με τον Εβάν Φουρνιέ και τον Σάσα Βεζένκοφ να πρωταγωνιστούν, οι Πειραιώτες άρχισαν να μειώνουν τη διαφορά, τρέχοντας επιμέρους σκορ 25-12 στην τρίτη περίοδο. Στο τελευταίο δεκάλεπτο σημείωσαν 31 πόντους, μόλις τρεις λιγότερους από όσους είχαν πετύχει σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο, και έφεραν το παιχνίδι στα ίσια.
Η προσπάθεια της ανατροπής συνεχίστηκε ακόμη και μετά την αποβολή του Γιώργου Μπαρτζώκα, στα 7 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας, όταν η Βαλένθια προηγούνταν με 73-61. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό στα 2:32 πριν από τη λήξη, ενώ το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση με το σκορ στο 90-90. Στις τελευταίες φάσεις καταγράφηκαν μία χαμένη κρίσιμη βολή του Ζαν Μοντέρο, λέι απ του Τι Τζέι Σορτς και άστοχο τρίποντο του Μοντέρο στην εκπνοή.
Στο επιπλέον πεντάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν τη μεγάλη επιστροφή τους και πήραν τη νίκη με 102-97, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της μεγαλύτερης ανατροπής στην ιστορία της διοργάνωσης. Η προηγούμενη αντίστοιχη επίδοση είχε σημειωθεί τη σεζόν 2012-13, όταν η Ασέκο Πρόκομ επέστρεψε από το -28 στην έδρα της Σιένα.
Ο Ζαν Μοντέρο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, στην πρώτη επιστροφή του στη Βαλένθια. Ο Φουρνιέ πρόσθεσε 23 πόντους, έχοντας 5/11 δίποντα, 2/8 τρίποντα και 7/7 βολές, μαζί με 4 ασίστ και 2 κλεψίματα. Ο Βεζένκοφ είχε 14 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ σημαντική ήταν η συνεισφορά του Εμπάι Εντζάι με 11 πόντους, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, αλλά και του Κώστα Παπανικολάου με 9 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Ο Μιλουτίνοφ πρόσθεσε 7 πόντους και 7 ριμπάουντ, σε μια βραδιά που οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ δεν βρέθηκαν σε καλή κατάσταση.
Από την πλευρά της Βαλένθια, ο Νίκολα Μίροτιτς σημείωσε 19 πόντους, ο Τι Τζέι Σορτς είχε 16 πόντους, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ ακολούθησαν ο Κάμερον Τέιλορ με 15, ο Άρμονι Μπρουκς με 14 και ο Νέιθαν Ρίβερς με 13.
Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η Φενέρμπαχτσε νίκησε τη Ζαλγκίρις, ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με καλάθι στην εκπνοή της Βιλερμπάν, ενώ σημαντικές εκτός έδρας νίκες σημείωσαν η Ρεάλ Μαδρίτης και η Ντουμπάι. Η Μπαρτσελόνα λύγισε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Βαλένθια – Ολυμπιακός 97-102: Ιστορική ανατροπή από το -28 και νίκη στην παράταση
Μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία της Euroleague πέτυχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 28 πόντους στη «Roig Arena», αλλά κατάφερε να επιστρέψει και να επικρατήσει της Βαλένθια με 102-97 στην παράταση, έχοντας ισοφαρίσει σε 90-90 στην κανονική διάρκεια.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πραγματοποίησε απογοητευτικό πρώτο ημίχρονο, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, με τους Ισπανούς να προηγούνται 59-34 στην ανάπαυλα. Η διαφορά έφτασε στο +28 (62-34) στις αρχές της τρίτης περιόδου, έπειτα από τρίποντο του Άρμονι Μπρουκς, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο μιας βαριάς ήττας.
Ωστόσο, οι πρωταθλητές Ευρώπης αντέδρασαν εντυπωσιακά στο δεύτερο μέρος. Με τον Εβάν Φουρνιέ και τον Σάσα Βεζένκοφ να πρωταγωνιστούν, οι Πειραιώτες άρχισαν να μειώνουν τη διαφορά, τρέχοντας επιμέρους σκορ 25-12 στην τρίτη περίοδο. Στο τελευταίο δεκάλεπτο σημείωσαν 31 πόντους, μόλις τρεις λιγότερους από όσους είχαν πετύχει σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο, και έφεραν το παιχνίδι στα ίσια.
Η προσπάθεια της ανατροπής συνεχίστηκε ακόμη και μετά την αποβολή του Γιώργου Μπαρτζώκα, στα 7 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας, όταν η Βαλένθια προηγούνταν με 73-61. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό στα 2:32 πριν από τη λήξη, ενώ το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση με το σκορ στο 90-90. Στις τελευταίες φάσεις καταγράφηκαν μία χαμένη κρίσιμη βολή του Ζαν Μοντέρο, λέι απ του Τι Τζέι Σορτς και άστοχο τρίποντο του Μοντέρο στην εκπνοή.
Στο επιπλέον πεντάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν τη μεγάλη επιστροφή τους και πήραν τη νίκη με 102-97, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της μεγαλύτερης ανατροπής στην ιστορία της διοργάνωσης. Η προηγούμενη αντίστοιχη επίδοση είχε σημειωθεί τη σεζόν 2012-13, όταν η Ασέκο Πρόκομ επέστρεψε από το -28 στην έδρα της Σιένα.
Ο Ζαν Μοντέρο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, στην πρώτη επιστροφή του στη Βαλένθια. Ο Φουρνιέ πρόσθεσε 23 πόντους, έχοντας 5/11 δίποντα, 2/8 τρίποντα και 7/7 βολές, μαζί με 4 ασίστ και 2 κλεψίματα. Ο Βεζένκοφ είχε 14 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ σημαντική ήταν η συνεισφορά του Εμπάι Εντζάι με 11 πόντους, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, αλλά και του Κώστα Παπανικολάου με 9 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Ο Μιλουτίνοφ πρόσθεσε 7 πόντους και 7 ριμπάουντ, σε μια βραδιά που οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ δεν βρέθηκαν σε καλή κατάσταση.
Από την πλευρά της Βαλένθια, ο Νίκολα Μίροτιτς σημείωσε 19 πόντους, ο Τι Τζέι Σορτς είχε 16 πόντους, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ ακολούθησαν ο Κάμερον Τέιλορ με 15, ο Άρμονι Μπρουκς με 14 και ο Νέιθαν Ρίβερς με 13.
Παρά τα 12/35 τρίποντα, έναντι 7/26 του Ολυμπιακού, η Βαλένθια δεν κατάφερε να διατηρήσει το μεγάλο προβάδισμά της. Καθοριστική ήταν η υπεροχή των Πειραιωτών στα ριμπάουντ (47 έναντι 32), ενώ ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 21 ασίστ και 15 λάθη, έναντι 24 ασίστ και 12 λαθών της ομάδας του Χαβιέρ Άλμπερτ.
Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός έφτασε στο 4-1, ισοβαθμώντας με τη Βαλένθια, απέναντι στην οποία έχει πλέον και το πλεονέκτημα.
Τα δεκάλεπτα: 31-17, 59-34, 71-59, 90-90 (κ.α.), 97-102 (παρ.).
Την αήττητη πορεία του στη φετινή Euroleague συνέχισε ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε με 72-55 της Παρτίζαν στη «Beogradska Arena», στην πρώτη εκτός έδρας αναμέτρησή του στη διοργάνωση. Οι «πράσινοι» έφτασαν τις πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες, ενώ οι Σέρβοι γνώρισαν την πρώτη εντός έδρας και δεύτερη συνολικά ήττα τους, υποχωρώντας στο 3-2.
Το πρώτο ημίχρονο ήταν πιο ισορροπημένο, με την εναρκτήρια περίοδο να ολοκληρώνεται στο 16-16 και τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στα αποδυτήρια με προβάδισμα επτά πόντων (35-28). Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε οριστικά στην τρίτη περίοδο, όταν η ελληνική ομάδα κυριάρχησε απόλυτα στην άμυνα.
Οι «πράσινοι» επέτρεψαν στην Παρτίζαν να πετύχει μόλις 8 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, την ώρα που στην επίθεση βρήκαν λύσεις με διαδοχικά τρίποντα από διαφορετικούς παίκτες. Ο Μουσταφά Φαλ ανέλαβε δημιουργικό ρόλο, τροφοδοτώντας τους συμπαίκτες του στην περιφέρεια, με τη διαφορά να εκτοξεύεται στους 21 πόντους (54-33) στο 27ο λεπτό.
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν και πάλι από τους πρωταγωνιστές, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 14 πόντους, εκ των οποίων τους 10 στη δεύτερη περίοδο, όταν άρχισε να διαμορφώνεται η υπεροχή του Παναθηναϊκού. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση της Euroleague, σημείωσε 10 πόντους, ενώ ο Ματίας Λεσόρ είχε σημαντική παρουσία κάτω από τα καλάθια με 9 ριμπάουντ.
Για την Παρτίζαν, ο Κεβάριους Χέιζ ήταν ο μοναδικός παίκτης που έφτασε σε διψήφιο αριθμό πόντων, σημειώνοντας 10.
Η αναμέτρηση διεξήχθη σε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, καθώς οι φίλοι της σερβικής ομάδας επιφύλαξαν αποθεωτική υποδοχή στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στην επιστροφή του στο Βελιγράδι.
Τα δεκάλεπτα: 16-16, 28-35, 36-55, 55-72.
Την τέταρτη νίκη της στις πρώτες πέντε αγωνιστικές πανηγύρισε η Φενέρμπαχτσε, επικρατώντας με 99-80 της Ζαλγκίρις στην Κωνσταντινούπολη και ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 4-1. Οι Λιθουανοί υποχώρησαν στο 2-3.
Το παιχνίδι κρίθηκε ουσιαστικά στην τρίτη περίοδο. Η Ζαλγκίρις είχε μειώσει σε 52-47 στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, όμως η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αντέδρασε με εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 26-4, φτάνοντας στο 78-56. Οι γηπεδούχοι βρήκαν επιθετικές λύσεις από αρκετούς παίκτες και παράλληλα βελτίωσαν σημαντικά την αμυντική τους λειτουργία.
Κορυφαίος για τη Φενέρμπαχτσε ήταν ο Σαβόν Σιλντς, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους σε μόλις 20 λεπτά συμμετοχής.
Τα δεκάλεπτα: 27-14, 50-43, 78-56, 99-80.
Σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της βραδιάς, ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με 84-82 της Βιλερμπάν στη Λιόν, χάρη σε καλάθι του Κρις Τζόουνς στην εκπνοή, φτάνοντας στην τρίτη του νίκη στη διοργάνωση (3-2).
Οι δύο ομάδες παρέμειναν κοντά στο σκορ σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τους Σέρβους να έχουν τον τελευταίο λόγο στο «Αστρομπάλ». Σημαντική συμβολή στη νίκη είχαν ο Οκέκε με 18 πόντους, ο Νουόρα με 17 και ο Οτζελέγε με 15.
Τα δεκάλεπτα: 23-16, 46-42, 67-66, 82-84.
Η Ντουμπάι πήρε την τρίτη νίκη της στη Euroleague, περνώντας με 93-79 από την έδρα της Μπασκόνια στη Βιτόρια. Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέβασε το ρεκόρ της στο 3-2, ενώ οι Βάσκοι υποχώρησαν στο 1-4.
Καθοριστικό αποδείχθηκε το τρίτο δεκάλεπτο, όταν οι γηπεδούχοι προηγούνταν με 45-44, αλλά δέχθηκαν 11 συνεχόμενους πόντους, με αποτέλεσμα η Ντουμπάι να ξεφύγει 55-45 στο 25ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο και με νέο σερί 8-0 στην έναρξη της τέταρτης περιόδου έφτασαν τη διαφορά στους 16 πόντους (78-62).
Ξεχώρισε ο Μφιόντου Καμπενγκέλε, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 23-25, 43-44, 62-70, 79-93.
Η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 98-89 της Αρμάνι στο Μιλάνο και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 2-3, την ώρα που η ιταλική ομάδα έπεσε στο 1-4.
Η «βασίλισσα» έβαλε τις βάσεις για το διπλό στη δεύτερη περίοδο, όταν με επιμέρους σκορ 29-12 μετέτρεψε το 28-24 του 11ου λεπτού σε προβάδισμα 53-40 στο ημίχρονο. Στη συνέχεια διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα, χωρίς να επιτρέψει στους γηπεδούχους να ολοκληρώσουν την προσπάθεια επιστροφής τους.
Ο Αντρές Φελίς ήταν από τους κορυφαίους της Ρεάλ με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, έχοντας σημαντική βοήθεια από τους Καμπάτσο, Τζόουνς, Ταβάρες και Μαλεντόν. Από την Αρμάνι ξεχώρισε ο Μπολμάρο με 19 πόντους και 3/4 τρίποντα.
Τα δεκάλεπτα: 25-21, 40-53, 67-84, 89-98.
Με ηγέτη τον Κέβιν Πάντερ (19π.), αλλά «εκτελεστή» τον Τζάστιν Ρόμπινσον η Μπαρτσελόνα κατάφερε να κάμψει την σθεναρή αντίσταση της Μακάμπι Τελ Αβίβ (1-4) και με το τελικό 90-87 να πετύχει την τρίτη νίκη της στη διοργάνωση. Πολύ κοντά σε όλη τη διάρκεια του ματς οι Ισραηλινοί, δεν άφησαν τη διαφορά να φύγει περισσότερο από το -8 κι αυτό προς το τέλος του παιχνιδιού (83-75 στο 35΄). Με πέντε συνεχόμενες εύστοχες βολές του Λούντμπεργκ ισοφάρισαν 87-87, αλλά στην εκπνοή ο Ρόμπινσον με τρίποντο έγραψε το τελικό 90-87.
Έτσι, η Μακάμπι δεν κατάφερε να φύγει από τη Βαρκελώνη με θετικό αποτέλεσμα και πήγε «στράφι» η σπουδαία βραδιά του Γιαμ Μαντάρ με 22π. και 31 βαθμολογία στο Index (αμφότερα ρεκόρ καριέρας)
Τα δεκάλεπτα: 23-24, 40-42, 67-64, 90-87
Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις 99-80
Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας 82-84
Αρμάνι Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης 89-98
Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-87
Μπασκόνια - Ντουμπάι BC 79-93
Παρτίζαν - Παναθηναϊκός 55-72
Βαλένθια - Ολυμπιακός 97-102
Τετάρτη 14/10
Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπεσίκτας (19:00)
Αναντολού Εφές - Μπάγερν Μονάχου (20:30)
Παρί - Βίρτους Μπολόνια (21:45)
Η βαθμολογία
Παναθηναϊκός 5-0
Βαλένθια 4-1
Φενέρμπαχτσε 4-1
Ολυμπιακός 4-1
Ερυθρός Αστέρας 3-2
Μπαρτσελόνα 3-2
Παρτίζαν 3-2
Ντουμπάι 3-2
Μπεσίκτας 2-2
Βίρτους Μπολόνια 2-2
Χάποελ Τελ Αβίβ 2-2
Ρεάλ Μαδρίτης 2-3
Ζάλγκιρις 2-3
Βιλερμπάν 2-3
Αναντολού Εφές 1-3
Παρί 1-3
Μπάγερν Μονάχου1-3
Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-4
Αρμάνι Μιλάνο 14
Μπασκόνια 1-4
Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν (20:45)
Βαλένθια - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30)
Αρμάνι Μιλάνο - Ντουμπάι BC (21:30)
Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν (22:00)
Παρασκευή 16/10
Ζαλγκίρις - Αναντολού Εφές (20:00)
Μπεσίκτας - Μπάγερν (20:00)
Ερυθρός Αστέρας - Παρί (21:00)
Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15)
Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια (21:30)
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (21:30)
Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός έφτασε στο 4-1, ισοβαθμώντας με τη Βαλένθια, απέναντι στην οποία έχει πλέον και το πλεονέκτημα.
Τα δεκάλεπτα: 31-17, 59-34, 71-59, 90-90 (κ.α.), 97-102 (παρ.).
Παρτίζαν – Παναθηναϊκός 55-72: Πράσινος περίπατος στο Βελιγράδι και 5 στα 5
Την αήττητη πορεία του στη φετινή Euroleague συνέχισε ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε με 72-55 της Παρτίζαν στη «Beogradska Arena», στην πρώτη εκτός έδρας αναμέτρησή του στη διοργάνωση. Οι «πράσινοι» έφτασαν τις πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες, ενώ οι Σέρβοι γνώρισαν την πρώτη εντός έδρας και δεύτερη συνολικά ήττα τους, υποχωρώντας στο 3-2.
Το πρώτο ημίχρονο ήταν πιο ισορροπημένο, με την εναρκτήρια περίοδο να ολοκληρώνεται στο 16-16 και τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στα αποδυτήρια με προβάδισμα επτά πόντων (35-28). Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε οριστικά στην τρίτη περίοδο, όταν η ελληνική ομάδα κυριάρχησε απόλυτα στην άμυνα.
Οι «πράσινοι» επέτρεψαν στην Παρτίζαν να πετύχει μόλις 8 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, την ώρα που στην επίθεση βρήκαν λύσεις με διαδοχικά τρίποντα από διαφορετικούς παίκτες. Ο Μουσταφά Φαλ ανέλαβε δημιουργικό ρόλο, τροφοδοτώντας τους συμπαίκτες του στην περιφέρεια, με τη διαφορά να εκτοξεύεται στους 21 πόντους (54-33) στο 27ο λεπτό.
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν και πάλι από τους πρωταγωνιστές, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 14 πόντους, εκ των οποίων τους 10 στη δεύτερη περίοδο, όταν άρχισε να διαμορφώνεται η υπεροχή του Παναθηναϊκού. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση της Euroleague, σημείωσε 10 πόντους, ενώ ο Ματίας Λεσόρ είχε σημαντική παρουσία κάτω από τα καλάθια με 9 ριμπάουντ.
Για την Παρτίζαν, ο Κεβάριους Χέιζ ήταν ο μοναδικός παίκτης που έφτασε σε διψήφιο αριθμό πόντων, σημειώνοντας 10.
Η αναμέτρηση διεξήχθη σε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, καθώς οι φίλοι της σερβικής ομάδας επιφύλαξαν αποθεωτική υποδοχή στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στην επιστροφή του στο Βελιγράδι.
Τα δεκάλεπτα: 16-16, 28-35, 36-55, 55-72.
Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις 99-80: Ξέσπασε στην τρίτη περίοδο η ομάδα του Γιασικεβίτσιους
Την τέταρτη νίκη της στις πρώτες πέντε αγωνιστικές πανηγύρισε η Φενέρμπαχτσε, επικρατώντας με 99-80 της Ζαλγκίρις στην Κωνσταντινούπολη και ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 4-1. Οι Λιθουανοί υποχώρησαν στο 2-3.
Το παιχνίδι κρίθηκε ουσιαστικά στην τρίτη περίοδο. Η Ζαλγκίρις είχε μειώσει σε 52-47 στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, όμως η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αντέδρασε με εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 26-4, φτάνοντας στο 78-56. Οι γηπεδούχοι βρήκαν επιθετικές λύσεις από αρκετούς παίκτες και παράλληλα βελτίωσαν σημαντικά την αμυντική τους λειτουργία.
Κορυφαίος για τη Φενέρμπαχτσε ήταν ο Σαβόν Σιλντς, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους σε μόλις 20 λεπτά συμμετοχής.
Τα δεκάλεπτα: 27-14, 50-43, 78-56, 99-80.
Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 82-84: Διπλό στην εκπνοή με buzzer beater του Τζόουνς
Σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της βραδιάς, ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με 84-82 της Βιλερμπάν στη Λιόν, χάρη σε καλάθι του Κρις Τζόουνς στην εκπνοή, φτάνοντας στην τρίτη του νίκη στη διοργάνωση (3-2).
Οι δύο ομάδες παρέμειναν κοντά στο σκορ σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τους Σέρβους να έχουν τον τελευταίο λόγο στο «Αστρομπάλ». Σημαντική συμβολή στη νίκη είχαν ο Οκέκε με 18 πόντους, ο Νουόρα με 17 και ο Οτζελέγε με 15.
Τα δεκάλεπτα: 23-16, 46-42, 67-66, 82-84.
Μπασκόνια – Ντουμπάι 79-93: Κυριάρχησαν στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι
Η Ντουμπάι πήρε την τρίτη νίκη της στη Euroleague, περνώντας με 93-79 από την έδρα της Μπασκόνια στη Βιτόρια. Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέβασε το ρεκόρ της στο 3-2, ενώ οι Βάσκοι υποχώρησαν στο 1-4.
Καθοριστικό αποδείχθηκε το τρίτο δεκάλεπτο, όταν οι γηπεδούχοι προηγούνταν με 45-44, αλλά δέχθηκαν 11 συνεχόμενους πόντους, με αποτέλεσμα η Ντουμπάι να ξεφύγει 55-45 στο 25ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο και με νέο σερί 8-0 στην έναρξη της τέταρτης περιόδου έφτασαν τη διαφορά στους 16 πόντους (78-62).
Ξεχώρισε ο Μφιόντου Καμπενγκέλε, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 23-25, 43-44, 62-70, 79-93.
Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 89-98: Η δεύτερη περίοδος έκρινε το παιχνίδι
Η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 98-89 της Αρμάνι στο Μιλάνο και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 2-3, την ώρα που η ιταλική ομάδα έπεσε στο 1-4.
Η «βασίλισσα» έβαλε τις βάσεις για το διπλό στη δεύτερη περίοδο, όταν με επιμέρους σκορ 29-12 μετέτρεψε το 28-24 του 11ου λεπτού σε προβάδισμα 53-40 στο ημίχρονο. Στη συνέχεια διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα, χωρίς να επιτρέψει στους γηπεδούχους να ολοκληρώσουν την προσπάθεια επιστροφής τους.
Ο Αντρές Φελίς ήταν από τους κορυφαίους της Ρεάλ με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, έχοντας σημαντική βοήθεια από τους Καμπάτσο, Τζόουνς, Ταβάρες και Μαλεντόν. Από την Αρμάνι ξεχώρισε ο Μπολμάρο με 19 πόντους και 3/4 τρίποντα.
Τα δεκάλεπτα: 25-21, 40-53, 67-84, 89-98.
Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-87: Οριακή νίκη για τους Καταλανούς
Με ηγέτη τον Κέβιν Πάντερ (19π.), αλλά «εκτελεστή» τον Τζάστιν Ρόμπινσον η Μπαρτσελόνα κατάφερε να κάμψει την σθεναρή αντίσταση της Μακάμπι Τελ Αβίβ (1-4) και με το τελικό 90-87 να πετύχει την τρίτη νίκη της στη διοργάνωση. Πολύ κοντά σε όλη τη διάρκεια του ματς οι Ισραηλινοί, δεν άφησαν τη διαφορά να φύγει περισσότερο από το -8 κι αυτό προς το τέλος του παιχνιδιού (83-75 στο 35΄). Με πέντε συνεχόμενες εύστοχες βολές του Λούντμπεργκ ισοφάρισαν 87-87, αλλά στην εκπνοή ο Ρόμπινσον με τρίποντο έγραψε το τελικό 90-87.
Έτσι, η Μακάμπι δεν κατάφερε να φύγει από τη Βαρκελώνη με θετικό αποτέλεσμα και πήγε «στράφι» η σπουδαία βραδιά του Γιαμ Μαντάρ με 22π. και 31 βαθμολογία στο Index (αμφότερα ρεκόρ καριέρας)
Τα δεκάλεπτα: 23-24, 40-42, 67-64, 90-87
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Euroleague (13-14 Οκτωβρίου)Τρίτη 13/10
Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις 99-80
Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας 82-84
Αρμάνι Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης 89-98
Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-87
Μπασκόνια - Ντουμπάι BC 79-93
Παρτίζαν - Παναθηναϊκός 55-72
Βαλένθια - Ολυμπιακός 97-102
Τετάρτη 14/10
Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπεσίκτας (19:00)
Αναντολού Εφές - Μπάγερν Μονάχου (20:30)
Παρί - Βίρτους Μπολόνια (21:45)
Η βαθμολογία
Παναθηναϊκός 5-0
Βαλένθια 4-1
Φενέρμπαχτσε 4-1
Ολυμπιακός 4-1
Ερυθρός Αστέρας 3-2
Μπαρτσελόνα 3-2
Παρτίζαν 3-2
Ντουμπάι 3-2
Μπεσίκτας 2-2
Βίρτους Μπολόνια 2-2
Χάποελ Τελ Αβίβ 2-2
Ρεάλ Μαδρίτης 2-3
Ζάλγκιρις 2-3
Βιλερμπάν 2-3
Αναντολού Εφές 1-3
Παρί 1-3
Μπάγερν Μονάχου1-3
Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-4
Αρμάνι Μιλάνο 14
Μπασκόνια 1-4
Η επόμενη αγωνιστική 6η (15-16/10)Πέμπτη 15/10
Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν (20:45)
Βαλένθια - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30)
Αρμάνι Μιλάνο - Ντουμπάι BC (21:30)
Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν (22:00)
Παρασκευή 16/10
Ζαλγκίρις - Αναντολού Εφές (20:00)
Μπεσίκτας - Μπάγερν (20:00)
Ερυθρός Αστέρας - Παρί (21:00)
Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15)
Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια (21:30)
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (21:30)
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