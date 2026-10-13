Τι κάνει έναν ασθενή να εμπιστεύεται τον γιατρό του – 5 κινήσεις που χτίζουν μια καλή σχέση
Τι κάνει έναν ασθενή να εμπιστεύεται τον γιατρό του – 5 κινήσεις που χτίζουν μια καλή σχέση
Δεν αρκούν οι γνώσεις και η εμπειρία. Νεότερες μελέτες δείχνουν ότι ο τρόπος που ο γιατρός ακούει, εξηγεί και μοιράζεται τις αποφάσεις με τον ασθενή μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη σχέση τους
Σε μια ιατρική επίσκεψη, από τα πρώτα πράγματα που μπορεί να τραβήξουν το βλέμμα μας είναι τα πτυχία και οι διακρίσεις στον τοίχο του ιατρείου. Στην πορεία, όμως, της συνάντησης γίνεται φανερό ότι η εμπειρία και η επιστημονική κατάρτιση, όσο σημαντικές κι αν είναι, δεν αρκούν από μόνες τους. Χρειάζεται και κάτι ακόμη: ο γιατρός που έχουμε απέναντί μας να μας εμπνέει εμπιστοσύνη.
Αυτή η έμπιστη σχέση μεταξύ γιατρού και ασθενή φαίνεται ότι χτίζεται από πολύ καθημερινές συμπεριφορές. Βασίζεται στο αν ο γιατρός ακούει χωρίς να διακόπτει, αν εξηγεί με τρόπο κατανοητό, αν δείχνει ενδιαφέρον για τις ανησυχίες του ανθρώπου απέναντί του και αν του επιτρέπει να έχει ουσιαστικό λόγο στις αποφάσεις για την υγεία του.
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Αυτή η έμπιστη σχέση μεταξύ γιατρού και ασθενή φαίνεται ότι χτίζεται από πολύ καθημερινές συμπεριφορές. Βασίζεται στο αν ο γιατρός ακούει χωρίς να διακόπτει, αν εξηγεί με τρόπο κατανοητό, αν δείχνει ενδιαφέρον για τις ανησυχίες του ανθρώπου απέναντί του και αν του επιτρέπει να έχει ουσιαστικό λόγο στις αποφάσεις για την υγεία του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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