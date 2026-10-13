Τι κάνει έναν ασθενή να εμπιστεύεται τον γιατρό του – 5 κινήσεις που χτίζουν μια καλή σχέση

Δεν αρκούν οι γνώσεις και η εμπειρία. Νεότερες μελέτες δείχνουν ότι ο τρόπος που ο γιατρός ακούει, εξηγεί και μοιράζεται τις αποφάσεις με τον ασθενή μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη σχέση τους