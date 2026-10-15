8 πολύτιμα tips για να θέσουμε αποτελεσματικά όρια στα παιδιά – «Κλειδί» η σχέση με τον γονιό
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8 πολύτιμα tips για να θέσουμε αποτελεσματικά όρια στα παιδιά – «Κλειδί» η σχέση με τον γονιό

Πώς αναγνωρίζουμε το συναίσθημα ενός παιδιού χωρίς να αποδεχόμαστε κάθε συμπεριφορά – Οι πρακτικές φράσεις που βοηθούν και τα λάθη που καλό είναι να αποφεύγουμε

8 πολύτιμα tips για να θέσουμε αποτελεσματικά όρια στα παιδιά – «Κλειδί» η σχέση με τον γονιό
ygeiamou.gr team
*Γράφει η Μαρία Βλασοπούλου, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια της Γραμμής 115 25 και του Συμβουλευτικού Κέντρου του Μαζί για το Παιδί

Το πώς θέτουμε όρια στα παιδιά είναι ένα ζήτημα που απασχολεί καθημερινά γονείς και εκπαιδευτικούς. Πότε χρειάζεται να επιμείνουμε σ’ έναν κανόνα; Πώς μπορούμε να ακούμε τις ανάγκες και τα συναισθήματα του παιδιού, χωρίς να αφήνουμε τη συμπεριφορά του χωρίς καθοδήγηση; Και πώς μπορούν οικογένεια και σχολείο να συνεργάζονται με τρόπο που να βοηθά το παιδί να αναπτύσσει σταδιακά υπευθυνότητα και αυτονομία;

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ygeiamou.gr team
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