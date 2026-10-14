Superbet League 2: Η Athens Kallithea νίκησε τον Ολυμπιακό Β' 1-0 και ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας, βίντεο
SPORTS
Ολυμπιακός Β' Athens kallithea Super League 2

Superbet League 2: Η Athens Kallithea νίκησε τον Ολυμπιακό Β' 1-0 και ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας, βίντεο

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Τσιριώτης στο 48' με προβολή από κοντά

Superbet League 2: Η Athens Kallithea νίκησε τον Ολυμπιακό Β' 1-0 και ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας, βίντεο
Η Athens Kallithea νίκησε τον Ολυμπιακό Β' με 1-0 στο Ρέντη και μετά από τις πρώτες 6 αγωνιστικές, ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας στη Superbet League 2. 

Η ομάδα του Μόρα πήρε τη νίκη με γκολ του Τσιριγώτη στο 48' με προβολή από κοντά. Ο αγώνας ήταν εξ' αναβολής για την 5η αγωνιστική. 


Ολυμπιακός Β (Ρούμπιο): Τσομπανίδης, Γκοτζαμανίδης, Κολοκοτρώνης (54′ Ζουγλής), Σαντής (66′ Μπιλάλ), Σιώζιος (75′ Αγγελάκης), Μαρτίνης, Καρκατσάλης, Πλις (66′ Κάπελλας), Λεγκίσι, Αβραμούλης, Τουφάκης (54′ Λιάτσος).

Athens Kallithea (Μόρας): Καστράτι, Ματίγιεβιτς, Μλάντεν (79′ Σταματούλας), Χουχούμης (46′ Τσιριγώτης), Προβυδάκης, Γαρουφαλιάς, Φαϊτάκης (46′ Πρεκατές), Μπαουτίστα, Φροσύνης, Βάρκας (61′ Βιγιαφάνες), Μανιάς (61′ Ρόμο).

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες) 

1. Μαρκό 18
2. Athens Kallithea 15
Κλείσιμο
3. Πανιώνιος 13
4. ΑΕΛ 11
5. Ελλάς Σύρου 9
6. Πανθρακικός 8
7. Απόλλων Καλαμαριάς 8
8. Νίκη Βόλου 7
9. Αστέρας Τρίπολης Β' 7
10. Πανσερραϊκός 6*
11. Αναγέννηση Καρδίτσας 5
12. Ολυμπιακός Β' 5
13. Πύργος 5
14. ΠΑΟΚ Β' 5
15. Νέστος Χρυσούπολης 4
16. Ζάκυνθος 2

* Ο Πανσερραϊκός έχει τιμωρηθεί με -4 βαθμούς.

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