Η εντυπωσιακή VIP Lounge αίθουσα της ΚΑΕ Άρης στο Αλεξάνδρειο
SPORTS
Άρης

Η εντυπωσιακή VIP Lounge αίθουσα της ΚΑΕ Άρης στο Αλεξάνδρειο

Η ΚΑΕ Άρης παρουσίασε τη νέα VIP Lounge αίθουσα στο Αλεξάνδρειο που θα προσφέρει μία νέα εμπειρία στον κόσμο τις ημέρες των αγώνων

Η εντυπωσιακή VIP Lounge αίθουσα της ΚΑΕ Άρης στο Αλεξάνδρειο
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Οι εργασίες αναβάθμισης και ανακαίνισης του Αλεξάνδρειου συνεχίζονται και η ΚΑΕ Άρης δημιούργησε νέο χώρο VIP Lounge που θα λειτουργεί τις ημέρες των αγώνων.

Πρόκειται για μία αίθουσα που θα φιλοξενεί τους κατόχους court side και platinum εισιτηρίων. Τις ημέρες των αγώνων θα προσφέρεται έτσι μία ξεχωριστή εμπειρία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ Άρης:

«Ένας νέος χώρος δημιουργήθηκε στο εσωτερικό του Αλεξανδρείου Μελάθρου, προκειμένου να αναβαθμίσει τις συνθήκες των game days της ομάδας.

Ο λόγος για το υπερσύγχρονο VIP Lounge, το οποίο δημιουργήθηκε από την ΚΑΕ ΑΡΗΣ σε συνεργασία με την ΤΑΚΟΥΔΗΣ ΑΕ και την Area Domus.

Ο συγκεκριμένος χώρος, τις ημέρες των εντός έδρας αγώνων φιλοξενεί τους κατόχους court side και platinum εισιτηρίων, παρέχοντας όλες τις ανέσεις, με πλήρη μπουφέ φαγητών και ποτών, ώστε ο φίλαθλος του ΑΡΗ να μπορεί να απολαύσει στον μέγιστο βαθμό την εμπειρία των αγώνων στο «σπίτι» μας. Στο πλάνο της ΚΑΕ ΑΡΗΣ βρίσκεται η πραγματοποίηση εκδηλώσεων στον χώρο του VIP Lounge.

Παράλληλα, έλαβαν χώρα νέες κινήσεις για την αναβάθμιση της φιλοξενίας στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο. Οι σουίτες στην κορυφή των θυρών 2-3 είναι γεγονός και ήδη φιλοξενεί φιλάθλους οι οποίοι τις επέλεξαν για την παρακολούθηση των αγώνων, έχοντας όλες τις ανέσεις και τις παροχές που επιτάσσουν οι συγκεκριμένες θέσεις.

Την ίδια ώρα, οι κάτοχοι platinum εισιτηρίων απολαμβάνουν τους αγώνες από τα νέα, σύγχρονα καθίσματα στις παρυφές των θυρών 2-3.

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ εξασφάλισε, επίσης, χώρο πάρκινγκ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τους κατόχους court side και platinum εισιτηρίων, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία στους εντός έδρας αγώνες της ομάδας».

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