Πόσο γρήγορα θα έρθει η γρίπη φέτος; Τι μαρτυρούν τα προμηνύματα από τις ΗΠΑ

Η φετινή περίοδος της γρίπης ενδέχεται να ξεκινήσει νωρίτερα, όπως δείχνουν τα αυξημένα κρούσματα σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο - Ο ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός και η τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής αποτελούν τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης