Πόσο γρήγορα θα έρθει η γρίπη φέτος; Τι μαρτυρούν τα προμηνύματα από τις ΗΠΑ
Πόσο γρήγορα θα έρθει η γρίπη φέτος; Τι μαρτυρούν τα προμηνύματα από τις ΗΠΑ
Η φετινή περίοδος της γρίπης ενδέχεται να ξεκινήσει νωρίτερα, όπως δείχνουν τα αυξημένα κρούσματα σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο - Ο ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός και η τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής αποτελούν τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης
Η περίοδος της γρίπης δεν αποκλείεται να ξεκινήσει νωρίτερα φέτος, με τα πρώτα μηνύματα από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο να δείχνουν ότι η ανοσοποίηση έναντι των ιών της γρίπης πρέπει να γίνει απόλυτη προτεραιότητα τις επόμενες εβδομάδες.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Nature, τα τεστ για τη γρίπη βγαίνουν θετικά σε ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά για τις αρχές του φθινοπώρου, τόσο στη δυτική ακτή των ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, στην Ιαπωνία, κρούσματα γρίπης τον Αύγουστο και στις αρχές Σεπτεμβρίου ανάγκασαν ορισμένα σχολεία να κλείσουν, ακριβώς την περίοδο που οι μαθητές επέστρεφαν από τις καλοκαιρινές διακοπές.
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Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Nature, τα τεστ για τη γρίπη βγαίνουν θετικά σε ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά για τις αρχές του φθινοπώρου, τόσο στη δυτική ακτή των ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, στην Ιαπωνία, κρούσματα γρίπης τον Αύγουστο και στις αρχές Σεπτεμβρίου ανάγκασαν ορισμένα σχολεία να κλείσουν, ακριβώς την περίοδο που οι μαθητές επέστρεφαν από τις καλοκαιρινές διακοπές.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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