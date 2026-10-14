Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Με δυσκολία η κίνηση στην Μαραθώνος λόγω πτώσης δέντρου
Με δυσκολία η κίνηση στην Μαραθώνος λόγω πτώσης δέντρου
Το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής έχει λάβει στην Αττική 57 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 2 αντλήσεις υδάτων και 40 κοπές δένδρων
Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρο Μαραθώνος στο ύψος της Ραφήνας λόγω πτώσης δέντρου.
Συγκεκριμένα, τα προβλήματα εντοπίζονται στη Μαραθώνος, στο ύψος της οδού Νταού Πεντέλης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα.
Λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων, το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής έχει λάβει στην Αττική 57 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 2 αντλήσεις υδάτων και 40 κοπές δένδρων.
Συγκεκριμένα, τα προβλήματα εντοπίζονται στη Μαραθώνος, στο ύψος της οδού Νταού Πεντέλης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα.
Λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων, το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής έχει λάβει στην Αττική 57 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 2 αντλήσεις υδάτων και 40 κοπές δένδρων.
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