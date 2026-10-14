Καβγάς στη Βουλή για τα οστά του Σαμουήλ: Έχετε άγνοια είπε η Μενδώνη στην αντιπολίτευση «όταν έρθει η ώρα» θα δημοσιοποιηθεί το μνημόνιο με Βουλγαρία
Καβγάς στη Βουλή για τα οστά του Σαμουήλ: Έχετε άγνοια είπε η Μενδώνη στην αντιπολίτευση «όταν έρθει η ώρα» θα δημοσιοποιηθεί το μνημόνιο με Βουλγαρία
«Λέτε ότι κακώς επαναπατρίστηκαν τα 53 κειμήλια από τη Βουλγαρία;» ρώτησε η υπουργός Πολιτισμού τα κόμματα
Αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ της Λίνας Μενδώνη και των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τα 53 εκκλησιαστικά κειμήλια που επέστρεψαν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία, στο πλαίσιο του μνημονίου μεταξύ των δύο χωρών, βάσει του οποίου η Σόφια παρέλαβε τα οστά του τσάρου Σαμουήλ.
Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για «άγνοια» και «μηδενισμό», σημειώνοντας ότι ειδικά τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα «έπρεπε να ενημερώνονται», αντί να χρησιμοποιούν ως επιχειρήματα όσα λέει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων.
«Αυτό το οποίο έρχεστε και μας λέτε είναι ότι κακώς επαναπατρίστηκαν τα 53 αντικείμενα, ενώ θα υπήρχε μηδέν», τόνισε, απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο.
Σύμφωνα με την κυρία Μενδώνη, οι μόνοι που ενδιαφέρθηκαν για την επιστροφή των κειμηλίων ήταν η Εκκλησία, και ιδιαίτερα ο μακαριστός Μητροπολίτης Δράμας κύρος Παύλος. «Και έρχονται η Σύνοδος της Ελλάδος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και χαιρετίζουν αυτή τη συμφωνία, διότι είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν την ιστορία, την οποία εσείς επιδεικτικά αγνοείτε (…) Διότι έτσι είστε, μηδενίζετε τα πάντα», είπε.
Η υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε στο χρονικό της υπόθεσης, από τη συνθήκη του Νεϊγύ, σημειώνοντας ότι από το 1991 και εξής, όλοι οι υπουργοί Εξωτερικών απαντούσαν με υπεκφυγές. «Οι δυσκολίες είναι τεράστιες σε αυτά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και μην τα αντιμετωπίζεται με επιπολαιότητα», είπε, απευθυνόμενη στο ΠΑΣΟΚ.
Όταν ο Δημήτρης Μάντζος τη ρώτησε αν θα δώσει στη δημοσιότητα το μνημόνιο, η υπουργός απάντησε εκτός μικροφώνου: «Όταν έρθει η ώρα».
Ο κ. Μάντζος ζήτησε να δοθεί στη δημοσιότητα το μνημόνιο Ελλάδας - Βουλγαρίας και κάλεσε την υπουργό Πολιτισμού να προσέλθει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, που έχει ζητήσει να συγκληθεί το ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα.
Τα κειμήλια «δεν αποδόθηκαν, δεν επέστρεψαν, δεν επαναπατρίστηκαν», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και καταλόγισε στην κυβέρνηση «στρεβλή συναλλακτική λογική» που όπως υποστήριξε, δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες στις αξιώσεις της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.
Τη δημοσιοποίηση του μνημονίου ζήτησαν επίσης Σεμίνα Διγενή (ΚΚΕ) και Σπύρος Τσιρώνης (ΝΙΚΗ).
Επίσης, αναφέρθηκε και στην παράδοση των οστών του τσάρου Σαμουήλ στη Σοφία, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι έγινε χωρίς να έχει εξασφαλίσει την επιστροφή του συνόλου των λεηλατημένων κειμηλίων.
Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για «άγνοια» και «μηδενισμό», σημειώνοντας ότι ειδικά τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα «έπρεπε να ενημερώνονται», αντί να χρησιμοποιούν ως επιχειρήματα όσα λέει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων.
«Αυτό το οποίο έρχεστε και μας λέτε είναι ότι κακώς επαναπατρίστηκαν τα 53 αντικείμενα, ενώ θα υπήρχε μηδέν», τόνισε, απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο.
Σύμφωνα με την κυρία Μενδώνη, οι μόνοι που ενδιαφέρθηκαν για την επιστροφή των κειμηλίων ήταν η Εκκλησία, και ιδιαίτερα ο μακαριστός Μητροπολίτης Δράμας κύρος Παύλος. «Και έρχονται η Σύνοδος της Ελλάδος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και χαιρετίζουν αυτή τη συμφωνία, διότι είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν την ιστορία, την οποία εσείς επιδεικτικά αγνοείτε (…) Διότι έτσι είστε, μηδενίζετε τα πάντα», είπε.
Η υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε στο χρονικό της υπόθεσης, από τη συνθήκη του Νεϊγύ, σημειώνοντας ότι από το 1991 και εξής, όλοι οι υπουργοί Εξωτερικών απαντούσαν με υπεκφυγές. «Οι δυσκολίες είναι τεράστιες σε αυτά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και μην τα αντιμετωπίζεται με επιπολαιότητα», είπε, απευθυνόμενη στο ΠΑΣΟΚ.
Όταν ο Δημήτρης Μάντζος τη ρώτησε αν θα δώσει στη δημοσιότητα το μνημόνιο, η υπουργός απάντησε εκτός μικροφώνου: «Όταν έρθει η ώρα».
Τη δημοσιοποίηση του μνημονίου Ελλάδας - Βουλγαρίας ζητά η αντιπολίτευσηΤα κόμματα της αντιπολίτευσης έθεσαν ερωτήματα και ενστάσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 53 εκκλησιαστικών κειμηλίων.
Ο κ. Μάντζος ζήτησε να δοθεί στη δημοσιότητα το μνημόνιο Ελλάδας - Βουλγαρίας και κάλεσε την υπουργό Πολιτισμού να προσέλθει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, που έχει ζητήσει να συγκληθεί το ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα.
Τα κειμήλια «δεν αποδόθηκαν, δεν επέστρεψαν, δεν επαναπατρίστηκαν», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και καταλόγισε στην κυβέρνηση «στρεβλή συναλλακτική λογική» που όπως υποστήριξε, δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες στις αξιώσεις της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.
Τη δημοσιοποίηση του μνημονίου ζήτησαν επίσης Σεμίνα Διγενή (ΚΚΕ) και Σπύρος Τσιρώνης (ΝΙΚΗ).
Ρένα Δούρου: Δεν μεταβιβάστηκε η ιδιοκτησία τουςΤη δημοσιοποίηση του μνημονίου που υπεγράφη στις 29 Σεπτεμβρίου ζήτησε και η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, που υποστήριξε ότι δεν έχει μεταβιβαστεί η ιδιοκτησία των κειμηλίων. Όπως ανέφερε, ενώ η Αθήνα κάνει λόγο για αμοιβαία κατάθεση, το υπουργικό συμβούλιο της Βουλγαρίας μιλά για «αμοιβαία παράδοση για φύλαξη».
Επίσης, αναφέρθηκε και στην παράδοση των οστών του τσάρου Σαμουήλ στη Σοφία, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι έγινε χωρίς να έχει εξασφαλίσει την επιστροφή του συνόλου των λεηλατημένων κειμηλίων.
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