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Ο Τζον Μπογιέγκα αποκάλυψε ότι έγινε πατέρας και δημοσίευσε την πρώτη εικόνα με τον γιο του
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Τζον Μπογιέγκα Παιδί

Ο Τζον Μπογιέγκα αποκάλυψε ότι έγινε πατέρας και δημοσίευσε την πρώτη εικόνα με τον γιο του

Είναι μαζί μας εδώ και καιρό, έγραψε ο ηθοποιός, γνωστός από τις ταινίες «Star Wars» για τη γέννηση του παιδιού του

Ο Τζον Μπογιέγκα αποκάλυψε ότι έγινε πατέρας και δημοσίευσε την πρώτη εικόνα με τον γιο του
Ιωάννα Μαρίνου
Πατέρας ενός αγοριού έχει γίνει εδώ και κάποιο διάστημα ο Τζον Μπογιέγκα, ο οποίος μοιράστηκε για πρώτη φορά στιγμιότυπο με το νεογέννητο παιδί του.

Ο 34χρονος ηθοποιός, γνωστός από τις ταινίες «Star Wars» ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα με ανάρτησή του στο Instagram την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. «Το μικρό μας θαύμα είναι μαζί μας εδώ και καιρό, αλλά σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές σας. Επίσης, η αδερφή μου είναι έτοιμη να γεννήσει! Ευχηθείτε της κι εκείνης τα καλύτερα» έγραψε στη λεζάντα. «Επιστρέφω στο τάισμα αυτού του μεγάλου μωρού» πρόσθεσε με χιούμορ.

Δείτε την ανάρτησή του


Στην τελευταία εικόνα της ανάρτησης, ο Μπογιέγκα εμφανίζεται να κρατά στην αγκαλιά του το μωρό και να του χαϊδεύει το κεφάλι.

Ο Τζον Μπογιέγκα αποκάλυψε ότι έγινε πατέρας και δημοσίευσε την πρώτη εικόνα με τον γιο του

Η δημοσίευση περιλαμβάνει επίσης αρκετές φωτογραφίες του μαζί με τη σύζυγό του Λασόντε Χέκαρντ. Σημειώνεται ότι, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι είχε παντρευτεί κρυφά πριν από δύο χρόνια.

Ο Τζον Μπογιέγκα αποκάλυψε ότι έγινε πατέρας και δημοσίευσε την πρώτη εικόνα με τον γιο του
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Ο Τζον Μπογιέγκα αποκάλυψε ότι έγινε πατέρας και δημοσίευσε την πρώτη εικόνα με τον γιο του

Φωτογραφία άρθρου: AFP
Ιωάννα Μαρίνου

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