Εθνική στρατηγική 6 σημείων για τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο ζητά η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Εθνική στρατηγική 6 σημείων για τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο ζητά η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Πρόληψη, εκπαίδευση των πολιτών στην ΚΑΡΠΑ, έγκαιρη αναγνώριση των ομάδων υψηλού κινδύνου και καλύτερη διασύνδεση των υπηρεσιών υγείας στους έξι βασικούς άξονες της πρότασης της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
Τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου ζητά η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ), με αφορμή πρόσφατα περιστατικά καρδιακής ανακοπής.
Στο επίκεντρο της πρότασης βρίσκεται η πρόληψη, αλλά και η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης όταν συμβεί μια καρδιακή ανακοπή. Όπως επισημαίνει η ΕΚΕ, τα πρώτα λεπτά είναι καθοριστικά και η άμεση έναρξη Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) από έναν εκπαιδευμένο πολίτη μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την έκβαση.
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Στο επίκεντρο της πρότασης βρίσκεται η πρόληψη, αλλά και η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης όταν συμβεί μια καρδιακή ανακοπή. Όπως επισημαίνει η ΕΚΕ, τα πρώτα λεπτά είναι καθοριστικά και η άμεση έναρξη Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) από έναν εκπαιδευμένο πολίτη μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την έκβαση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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