Εθνική στρατηγική 6 σημείων για τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο ζητά η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Πρόληψη, εκπαίδευση των πολιτών στην ΚΑΡΠΑ, έγκαιρη αναγνώριση των ομάδων υψηλού κινδύνου και καλύτερη διασύνδεση των υπηρεσιών υγείας στους έξι βασικούς άξονες της πρότασης της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας