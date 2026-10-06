Παππούδες, κρατάτε τα εγγόνια; Δείτε τα οφέλη για μυαλό και μνήμη
Παππούδες, κρατάτε τα εγγόνια; Δείτε τα οφέλη για μυαλό και μνήμη
Μελέτες συνδέουν τη συμμετοχή των παππούδων και των γιαγιάδων στη φροντίδα των παιδιών με καλύτερες γνωστικές επιδόσεις
Ένα παραμύθι που γίνεται αφορμή για αμέτρητες ερωτήσεις, ένα παιχνίδι που απαιτεί φαντασία, μια βόλτα με συζητήσεις και μικρές ανακαλύψεις. Ο χρόνος με τα εγγόνια προσφέρει στους παππούδες και στις γιαγιάδες ευκαιρίες για κίνηση, επικοινωνία και σκέψη. Οι επιστήμονες εξετάζουν αν αυτή η καθημερινή επαφή μπορεί να συμβάλει και στη διατήρηση της μνήμης καθώς μεγαλώνουμε.
Όπως αναφέρει η The Washington Post, πρόσφατες έρευνες συνδέουν τη φροντίδα των εγγονιών με καλύτερη γνωστική λειτουργία και χαμηλότερη πιθανότητα άνοιας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως αναφέρει η The Washington Post, πρόσφατες έρευνες συνδέουν τη φροντίδα των εγγονιών με καλύτερη γνωστική λειτουργία και χαμηλότερη πιθανότητα άνοιας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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