Παππούδες, κρατάτε τα εγγόνια; Δείτε τα οφέλη για μυαλό και μνήμη
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Μνήμη Γνωστική λειτουργία Άνοια

Παππούδες, κρατάτε τα εγγόνια; Δείτε τα οφέλη για μυαλό και μνήμη

Μελέτες συνδέουν τη συμμετοχή των παππούδων και των γιαγιάδων στη φροντίδα των παιδιών με καλύτερες γνωστικές επιδόσεις

Παππούδες, κρατάτε τα εγγόνια; Δείτε τα οφέλη για μυαλό και μνήμη
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ένα παραμύθι που γίνεται αφορμή για αμέτρητες ερωτήσεις, ένα παιχνίδι που απαιτεί φαντασία, μια βόλτα με συζητήσεις και μικρές ανακαλύψεις. Ο χρόνος με τα εγγόνια προσφέρει στους παππούδες και στις γιαγιάδες ευκαιρίες για κίνηση, επικοινωνία και σκέψη. Οι επιστήμονες εξετάζουν αν αυτή η καθημερινή επαφή μπορεί να συμβάλει και στη διατήρηση της μνήμης καθώς μεγαλώνουμε.

Όπως αναφέρει η The Washington Post, πρόσφατες έρευνες συνδέουν τη φροντίδα των εγγονιών με καλύτερη γνωστική λειτουργία και χαμηλότερη πιθανότητα άνοιας.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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