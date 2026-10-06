Η ρομποτική χειρουργική δίνει λύση σε ακράτεια ούρων και χαλάρωση πυελικού εδάφους
Η ρομποτική χειρουργική δίνει λύση σε ακράτεια ούρων και χαλάρωση πυελικού εδάφους
Προβλήματα όπως η ακράτεια ούρων και η χαλάρωση του πυελικού εδάφους, που επηρεάζουν 1 στις 2 γυναίκες, μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, λέει στο vidcast του ygeiamou.gr ο κ. Δημήτρης Η. Μπολοβής, Γυναικολόγος, Διευθυντής Β΄ Γυναικολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν
Η ρομποτική χειρουργική έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο της σύγχρονης γυναικολογίας, προσφέροντας στις γυναίκες πιο ασφαλείς, λιγότερο επεμβατικές και αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές.
Παράλληλα, προβλήματα που για χρόνια θεωρούνταν αναπόφευκτη συνέπεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού ή της ηλικίας, όπως η ακράτεια ούρων και η χαλάρωση των οργάνων του πυελικού εδάφους, αντιμετωπίζονται πλέον με σύγχρονες τεχνικές που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Παράλληλα, προβλήματα που για χρόνια θεωρούνταν αναπόφευκτη συνέπεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού ή της ηλικίας, όπως η ακράτεια ούρων και η χαλάρωση των οργάνων του πυελικού εδάφους, αντιμετωπίζονται πλέον με σύγχρονες τεχνικές που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα