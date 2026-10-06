Η ρομποτική χειρουργική δίνει λύση σε ακράτεια ούρων και χαλάρωση πυελικού εδάφους

Προβλήματα όπως η ακράτεια ούρων και η χαλάρωση του πυελικού εδάφους, που επηρεάζουν 1 στις 2 γυναίκες, μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, λέει στο vidcast του ygeiamou.gr ο κ. Δημήτρης Η. Μπολοβής, Γυναικολόγος, Διευθυντής Β΄ Γυναικολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν