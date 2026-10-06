Η ρομποτική χειρουργική δίνει λύση σε ακράτεια ούρων και χαλάρωση πυελικού εδάφους
YGEIAMOU.GR
Δημήτρης Μπολοβής Πυελικό έδαφος Γυναικολογία Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν

Η ρομποτική χειρουργική δίνει λύση σε ακράτεια ούρων και χαλάρωση πυελικού εδάφους

Προβλήματα όπως η ακράτεια ούρων και η χαλάρωση του πυελικού εδάφους, που επηρεάζουν 1 στις 2 γυναίκες, μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, λέει στο vidcast του ygeiamou.gr ο κ. Δημήτρης Η. Μπολοβής, Γυναικολόγος, Διευθυντής Β΄ Γυναικολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν

Η ρομποτική χειρουργική δίνει λύση σε ακράτεια ούρων και χαλάρωση πυελικού εδάφους
Τότα Καρλατήρα
Η ρομποτική χειρουργική έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο της σύγχρονης γυναικολογίας, προσφέροντας στις γυναίκες πιο ασφαλείς, λιγότερο επεμβατικές και αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές.

Παράλληλα, προβλήματα που για χρόνια θεωρούνταν αναπόφευκτη συνέπεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού ή της ηλικίας, όπως η ακράτεια ούρων και η χαλάρωση των οργάνων του πυελικού εδάφους, αντιμετωπίζονται πλέον με σύγχρονες τεχνικές που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.

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Τότα Καρλατήρα
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