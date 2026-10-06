Τι είναι η προποφόλη που λέγεται ότι χορηγήθηκε στον Μαζωνάκη
YGEIAMOU.GR
Γιώργος Μαζωνάκης Αναισθησία

Τι είναι η προποφόλη που λέγεται ότι χορηγήθηκε στον Μαζωνάκη

Πώς δρα το ενδοφλέβιο αναισθητικό, πότε χρησιμοποιείται και ποιες προϋποθέσεις απαιτεί η χορήγησή του - Οι αναφορές για την ουσία και το ερώτημα για το αντίδοτο

Τι είναι η προποφόλη που λέγεται ότι χορηγήθηκε στον Μαζωνάκη
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Στο επίκεντρο της διερεύνησης των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκονται οι ουσίες που φέρεται να του χορηγήθηκαν πριν από την πλασμαφαίρεση. Ανάμεσά τους, η προποφόλη (propofol), ένα ενδοφλέβιο αναισθητικό με γρήγορη δράση, η χρήση του οποίου προϋποθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στα στοιχεία που εξετάζονται περιλαμβάνονται οι αναφορές για χορήγηση μιδαζολάμης και στη συνέχεια φλουμαζενίλης, καθώς και η μαρτυρία εργαζομένης ότι άκουσε να αναφέρεται η προποφόλη όταν ο τραγουδιστής είχε χάσει τις αισθήσεις του. Βέβαια, οι πληροφορίες αποτελούν μέρος της έρευνας και δεν αρκούν από μόνες τους για να προσδιοριστούν οι ουσίες που χορηγήθηκαν ή η αιτία του θανάτου.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης