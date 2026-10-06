Τι είναι η προποφόλη που λέγεται ότι χορηγήθηκε στον Μαζωνάκη
Τι είναι η προποφόλη που λέγεται ότι χορηγήθηκε στον Μαζωνάκη
Πώς δρα το ενδοφλέβιο αναισθητικό, πότε χρησιμοποιείται και ποιες προϋποθέσεις απαιτεί η χορήγησή του - Οι αναφορές για την ουσία και το ερώτημα για το αντίδοτο
Στο επίκεντρο της διερεύνησης των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκονται οι ουσίες που φέρεται να του χορηγήθηκαν πριν από την πλασμαφαίρεση. Ανάμεσά τους, η προποφόλη (propofol), ένα ενδοφλέβιο αναισθητικό με γρήγορη δράση, η χρήση του οποίου προϋποθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στα στοιχεία που εξετάζονται περιλαμβάνονται οι αναφορές για χορήγηση μιδαζολάμης και στη συνέχεια φλουμαζενίλης, καθώς και η μαρτυρία εργαζομένης ότι άκουσε να αναφέρεται η προποφόλη όταν ο τραγουδιστής είχε χάσει τις αισθήσεις του. Βέβαια, οι πληροφορίες αποτελούν μέρος της έρευνας και δεν αρκούν από μόνες τους για να προσδιοριστούν οι ουσίες που χορηγήθηκαν ή η αιτία του θανάτου.
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Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στα στοιχεία που εξετάζονται περιλαμβάνονται οι αναφορές για χορήγηση μιδαζολάμης και στη συνέχεια φλουμαζενίλης, καθώς και η μαρτυρία εργαζομένης ότι άκουσε να αναφέρεται η προποφόλη όταν ο τραγουδιστής είχε χάσει τις αισθήσεις του. Βέβαια, οι πληροφορίες αποτελούν μέρος της έρευνας και δεν αρκούν από μόνες τους για να προσδιοριστούν οι ουσίες που χορηγήθηκαν ή η αιτία του θανάτου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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