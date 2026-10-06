Καρκίνος μαστού: Πρώτη η Ελλάδα σε μαστογράφους, αλλά όχι και σε εξετάσεις – Σε ποια χώρα εξετάζονται περισσότερες γυναίκες
YGEIAMOU.GR
Καρκίνος Μαστού Μαστογραφία Πρόγραμμα Φώφη Γεννηματά

Καρκίνος μαστού: Πρώτη η Ελλάδα σε μαστογράφους, αλλά όχι και σε εξετάσεις – Σε ποια χώρα εξετάζονται περισσότερες γυναίκες

Με 7,6 μαστογράφους ανά 100.000 κατοίκους, η Ελλάδα προηγείται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών - Πού καταγράφεται η μεγαλύτερη συμμετοχή στον προσυμπτωματικό έλεγχο

Καρκίνος μαστού: Πρώτη η Ελλάδα σε μαστογράφους, αλλά όχι και σε εξετάσεις – Σε ποια χώρα εξετάζονται περισσότερες γυναίκες
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Την υψηλότερη αναλογία μαστογράφων στον πληθυσμό καταγράφει η Ελλάδα, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική αρχή, Eurostat. Το 2024 αντιστοιχούσαν 7,6 μηχανήματα ανά 100.000 κατοίκους, έναντι 6,9 στην Κύπρο και 3,7 στην Ιταλία.

Ωστόσο, η διαθεσιμότητα του εξοπλισμού αποτυπώνει μόνο μία πλευρά της εικόνας. Για παράδειγμα, όσον αφορά στη συμμετοχή στα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου προηγούνται η Δανία, η Σουηδία και η Φινλανδία.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης