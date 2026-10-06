Καρκίνος μαστού: Πρώτη η Ελλάδα σε μαστογράφους, αλλά όχι και σε εξετάσεις – Σε ποια χώρα εξετάζονται περισσότερες γυναίκες
Καρκίνος μαστού: Πρώτη η Ελλάδα σε μαστογράφους, αλλά όχι και σε εξετάσεις – Σε ποια χώρα εξετάζονται περισσότερες γυναίκες
Με 7,6 μαστογράφους ανά 100.000 κατοίκους, η Ελλάδα προηγείται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών - Πού καταγράφεται η μεγαλύτερη συμμετοχή στον προσυμπτωματικό έλεγχο
Την υψηλότερη αναλογία μαστογράφων στον πληθυσμό καταγράφει η Ελλάδα, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική αρχή, Eurostat. Το 2024 αντιστοιχούσαν 7,6 μηχανήματα ανά 100.000 κατοίκους, έναντι 6,9 στην Κύπρο και 3,7 στην Ιταλία.
Ωστόσο, η διαθεσιμότητα του εξοπλισμού αποτυπώνει μόνο μία πλευρά της εικόνας. Για παράδειγμα, όσον αφορά στη συμμετοχή στα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου προηγούνται η Δανία, η Σουηδία και η Φινλανδία.
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Ωστόσο, η διαθεσιμότητα του εξοπλισμού αποτυπώνει μόνο μία πλευρά της εικόνας. Για παράδειγμα, όσον αφορά στη συμμετοχή στα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου προηγούνται η Δανία, η Σουηδία και η Φινλανδία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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