Πολλαπλούν μυέλωμα: Οι θεραπείες που αλλάζουν την πορεία της νόσου – Ισχυρή ελληνική παρουσία στο Συνέδριο της IMS
Πολλαπλούν μυέλωμα: Οι θεραπείες που αλλάζουν την πορεία της νόσου – Ισχυρή ελληνική παρουσία στο Συνέδριο της IMS
Νεότερες εξελίξεις στη θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος και σημαντική παρουσία της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της International Myeloma Society
Σημαντικές εξελίξεις στη θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος παρουσιάστηκαν στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της International Myeloma Society (IMS), που πραγματοποιήθηκε στις 23-26 Σεπτεμβρίου 2026 στη Γλασκώβη. Τα νέα δεδομένα αφορούν τη μακροχρόνια αποτελεσματικότητα των σύγχρονων θεραπευτικών συνδυασμών, την εξέλιξη των CAR-T θεραπειών και την ανάπτυξη νέων ανοσοθεραπευτικών προσεγγίσεων, ενώ ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσίαση ενός νέου πλαισίου για τον ορισμό της ίασης στο πολλαπλούν μυέλωμα.
Στο φετινό συνέδριο παρουσιάστηκαν κριτήρια των International Myeloma Society και International Myeloma Working Group (IMS/IMWG) σύμφωνα με τα οποία η ίαση προϋποθέτει ο ασθενής να βρίσκεται εκτός θεραπείας, να διατηρεί αρνητική ελάχιστη υπολειπόμενη νόσο (MRD) επί πέντε έτη και να έχει αρνητικές απεικονιστικές εξετάσεις. Ο νέος ορισμός θα χρειαστεί να επικυρωθεί με μακροχρόνια δεδομένα, αντανακλά όμως τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί και τη σταδιακή μετατόπιση του θεραπευτικού στόχου προς εξαιρετικά μακροχρόνιες υφέσεις χωρίς συνεχή θεραπεία.
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Στο φετινό συνέδριο παρουσιάστηκαν κριτήρια των International Myeloma Society και International Myeloma Working Group (IMS/IMWG) σύμφωνα με τα οποία η ίαση προϋποθέτει ο ασθενής να βρίσκεται εκτός θεραπείας, να διατηρεί αρνητική ελάχιστη υπολειπόμενη νόσο (MRD) επί πέντε έτη και να έχει αρνητικές απεικονιστικές εξετάσεις. Ο νέος ορισμός θα χρειαστεί να επικυρωθεί με μακροχρόνια δεδομένα, αντανακλά όμως τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί και τη σταδιακή μετατόπιση του θεραπευτικού στόχου προς εξαιρετικά μακροχρόνιες υφέσεις χωρίς συνεχή θεραπεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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