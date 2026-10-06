Παχυσαρκία: Με στόχο την υγεία και όχι μόνο την απώλεια βάρους
Παχυσαρκία: Με στόχο την υγεία και όχι μόνο την απώλεια βάρους
Η απώλεια βάρους αποτελεί πολύ απαιτητικό στόχο και σηματοδοτεί μια πορεία που περνάει μέσα από τη ρύθμιση του διαβήτη, αλλά και του καρδιομεταβολικού προφίλ - Το ygeiamou μίλησε με τον dr Martin Holst Lange, Ενδοκρινολόγο, Executive Vice President, R&D και Chief Scientific Officer (CSO) της Novo Nordisk στο περιθώριο του 62ου EASD στο Μιλάνο για το μέλλον της φαρμακευτικής καινοτομίας στην απώλειας βάρους
Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του διαβήτη συνδέεται άμεσα με τη ρύθμιση του καρδιομεταβολικού προφίλ και με τη συνολική φροντίδα της υγείας. Αυτός ο αδιαμφισβήτητος συνδυασμός ανάμεσα στην παχυσαρκία, τον διαβήτη και την καρδιομεταβολική υγεία βρέθηκε στο επίκεντρο του 62ου EASD που παρακολούθησε το ygeiamou.
Η 62η ετήσια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέτη του Διαβήτη (European Association for the Study of Diabetes) πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο κατά το διάστημα 28/9 με 2/10 2026. Το ygeiamou είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις εργασίες του συνεδρίου και να συνομιλήσει με κορυφαίους ειδικούς για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της αντιμετώπισης του διαβήτη και της παχυσαρκίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η 62η ετήσια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέτη του Διαβήτη (European Association for the Study of Diabetes) πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο κατά το διάστημα 28/9 με 2/10 2026. Το ygeiamou είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις εργασίες του συνεδρίου και να συνομιλήσει με κορυφαίους ειδικούς για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της αντιμετώπισης του διαβήτη και της παχυσαρκίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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