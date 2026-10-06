Παχυσαρκία: Με στόχο την υγεία και όχι μόνο την απώλεια βάρους
YGEIAMOU.GR
Διαβήτης Παχυσαρκία

Παχυσαρκία: Με στόχο την υγεία και όχι μόνο την απώλεια βάρους

Η απώλεια βάρους αποτελεί πολύ απαιτητικό στόχο και σηματοδοτεί μια πορεία που περνάει μέσα από τη ρύθμιση του διαβήτη, αλλά και του καρδιομεταβολικού προφίλ - Το ygeiamou μίλησε με τον dr Martin Holst Lange, Ενδοκρινολόγο, Executive Vice President, R&D και Chief Scientific Officer (CSO) της Novo Nordisk στο περιθώριο του 62ου EASD στο Μιλάνο για το μέλλον της φαρμακευτικής καινοτομίας στην απώλειας βάρους

Παχυσαρκία: Με στόχο την υγεία και όχι μόνο την απώλεια βάρους
Νίκη Ψάλτη
Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του διαβήτη συνδέεται άμεσα με τη ρύθμιση του καρδιομεταβολικού προφίλ και με τη συνολική φροντίδα της υγείας. Αυτός ο αδιαμφισβήτητος συνδυασμός ανάμεσα στην παχυσαρκία, τον διαβήτη και την καρδιομεταβολική υγεία βρέθηκε στο επίκεντρο του 62ου EASD που παρακολούθησε το ygeiamou.

Η 62η ετήσια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέτη του Διαβήτη (European Association for the Study of Diabetes) πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο κατά το διάστημα 28/9 με 2/10 2026. Το ygeiamou είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις εργασίες του συνεδρίου και να συνομιλήσει με κορυφαίους ειδικούς για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της αντιμετώπισης του διαβήτη και της παχυσαρκίας.

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Νίκη Ψάλτη
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