Παχυσαρκία: Με στόχο την υγεία και όχι μόνο την απώλεια βάρους

Η απώλεια βάρους αποτελεί πολύ απαιτητικό στόχο και σηματοδοτεί μια πορεία που περνάει μέσα από τη ρύθμιση του διαβήτη, αλλά και του καρδιομεταβολικού προφίλ - Το ygeiamou μίλησε με τον dr Martin Holst Lange, Ενδοκρινολόγο, Executive Vice President, R&D και Chief Scientific Officer (CSO) της Novo Nordisk στο περιθώριο του 62ου EASD στο Μιλάνο για το μέλλον της φαρμακευτικής καινοτομίας στην απώλειας βάρους