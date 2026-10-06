Ήπια αλλά παρατεταμένη η γρίπη στην Αυστραλία – Τι να περιμένουμε στην Ελλάδα φέτος
YGEIAMOU.GR
Αντιγριπικό Εμβόλιο Γρίπη

Ήπια αλλά παρατεταμένη η γρίπη στην Αυστραλία – Τι να περιμένουμε στην Ελλάδα φέτος

Η γρίπη στο νότιο ημισφαίριο παρουσίασε παρατεταμένη έξαρση, με το στέλεχος «Κ» του Η3Ν2 να κυριαρχεί, γεγονός που μπορεί να δώσει ενδείξεις για τον επερχόμενο χειμώνα στην Ευρώπη - Με 3,6 εκατ. αντιγριπικά εμβόλια θωρακίζονται τα φαρμακεία

Ήπια αλλά παρατεταμένη η γρίπη στην Αυστραλία – Τι να περιμένουμε στην Ελλάδα φέτος
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Ενα παρατεταμένο «κύμα» γρίπης, με αργή κορύφωση καταγράφηκε στο νότιο ημισφαίριο, όπως δείχνουν τα δεδομένα από την Αυστραλία, δίνοντας μια πρώτη «γεύση» για το τι ενδεχομένως αναμένεται τους επόμενους μήνες στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση στην Ελλάδα.

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός έχει ήδη ξεκινήσει και οι ειδικοί τονίζουν ότι παραμένει το βασικό «όπλο» για την πρόληψη σοβαρής νόσου. Τα φαρμακεία προμηθεύονται σταδιακά τα αντιγριπικά εμβόλια, ο αριθμός των οποίων θα κυμανθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες περίπου στα περυσινά επίπεδα. Εκτιμήσεις κάνουν λόγο για συνολικά 3,6 εκατομμύρια εμβόλια κατά της εποχικής γρίπης.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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