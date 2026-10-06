Ήπια αλλά παρατεταμένη η γρίπη στην Αυστραλία – Τι να περιμένουμε στην Ελλάδα φέτος

Η γρίπη στο νότιο ημισφαίριο παρουσίασε παρατεταμένη έξαρση, με το στέλεχος «Κ» του Η3Ν2 να κυριαρχεί, γεγονός που μπορεί να δώσει ενδείξεις για τον επερχόμενο χειμώνα στην Ευρώπη - Με 3,6 εκατ. αντιγριπικά εμβόλια θωρακίζονται τα φαρμακεία