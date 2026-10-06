Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στην Αθήνα τον Οκτώβριο – Δείτε το πρόγραμμα
Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στην Αθήνα τον Οκτώβριο – Δείτε το πρόγραμμα
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει σειρά δωρεάν δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης – Ποιες εξετάσεις προσφέρονται και πώς κλείνετε ραντεβού
Ο Δήμος Αθηναίων υποδέχεται τον Οκτώβριο με νέες δωρεάν δράσεις για τη δημόσια υγεία, στα Πολυδύναμα Δημοτικά Ιατρεία. Με επίκεντρο την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού στις 25 Οκτωβρίου, οι δράσεις απευθύνονται στις γυναίκες, αλλά και στο ευρύ κοινό, εστιάζοντας στην πρόληψη, και την ενημέρωση για τις σύγχρονες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.
Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:
➤ Τετάρτη 14 Οκτωβρίου | Webinar σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
Ο Δήμος Αθηναίων στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού. Το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου στις 11:30 π.μ. με θέμα νέους τρόπους αντιμετώπισης της νόσου. Στο webinar θα μιλήσει ο Χειρουργός Μαστού και Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Ευάγγελος Φιλόπουλος, με θέμα «Καρκίνος του Μαστού: Πού βρισκόμαστε σήμερα;» και ο Χρήστος Πανόπουλος, Δρ. Παθολόγος – Ογκολόγος, Διευθυντής του Ομίλου Ευρωκλινικής Αθηνών Α.Ε..
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:
➤ Τετάρτη 14 Οκτωβρίου | Webinar σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
Ο Δήμος Αθηναίων στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού. Το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου στις 11:30 π.μ. με θέμα νέους τρόπους αντιμετώπισης της νόσου. Στο webinar θα μιλήσει ο Χειρουργός Μαστού και Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Ευάγγελος Φιλόπουλος, με θέμα «Καρκίνος του Μαστού: Πού βρισκόμαστε σήμερα;» και ο Χρήστος Πανόπουλος, Δρ. Παθολόγος – Ογκολόγος, Διευθυντής του Ομίλου Ευρωκλινικής Αθηνών Α.Ε..
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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