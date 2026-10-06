Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στην Αθήνα τον Οκτώβριο – Δείτε το πρόγραμμα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει σειρά δωρεάν δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης – Ποιες εξετάσεις προσφέρονται και πώς κλείνετε ραντεβού