Εντοπίστηκαν παράνομα διαιτολογικά γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη
Εντοπίστηκαν παράνομα διαιτολογικά γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη
Ο Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας έχει υποβάλει 10 μηνυτήριες αναφορές για παράνομη ή αντιδεοντολογική άσκηση του επαγγέλματος από άτομα χωρίς τα απαιτούμενα προσόντα
Στην υποβολή δέκα μηνυτήριων αναφορών ενώπιον των εισαγγελικών αρχών έχει προχωρήσει ο Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης περιστατικών παράνομης και αντιδεοντολογικής άσκησης του επαγγέλματος.
Με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επαναφέρει την αντιποίηση του επαγγέλματος του διαιτολόγου από ανθρώπους που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα.
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Με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επαναφέρει την αντιποίηση του επαγγέλματος του διαιτολόγου από ανθρώπους που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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