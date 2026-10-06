Εντοπίστηκαν παράνομα διαιτολογικά γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη
YGEIAMOU.GR
Διαιτολόγος Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας

Εντοπίστηκαν παράνομα διαιτολογικά γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη

Ο Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας έχει υποβάλει 10 μηνυτήριες αναφορές για παράνομη ή αντιδεοντολογική άσκηση του επαγγέλματος από άτομα χωρίς τα απαιτούμενα προσόντα

Εντοπίστηκαν παράνομα διαιτολογικά γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη
ygeiamou.gr team
Στην υποβολή δέκα μηνυτήριων αναφορών ενώπιον των εισαγγελικών αρχών έχει προχωρήσει ο Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης περιστατικών παράνομης και αντιδεοντολογικής άσκησης του επαγγέλματος.

Με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επαναφέρει την αντιποίηση του επαγγέλματος του διαιτολόγου από ανθρώπους που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα.

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ygeiamou.gr team
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