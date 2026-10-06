Πόνος: Η άσκηση που ανακουφίζει σαν φάρμακο – Πόσα λεπτά την εβδομάδα αρκούν
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Άσκηση Πόνος

Πόνος: Η άσκηση που ανακουφίζει σαν φάρμακο – Πόσα λεπτά την εβδομάδα αρκούν

Από το Pilates μέχρι το tai chi, η ήπια άσκηση φαίνεται να αποτελεί πολύτιμο «σύμμαχο» απέναντι στον πόνο - Τι έδειξε μεγάλη ανάλυση με περισσότερους από 220.000 συμμετέχοντες

Πόνος: Η άσκηση που ανακουφίζει σαν φάρμακο – Πόσα λεπτά την εβδομάδα αρκούν
Μαρία Κοτοπούλη
Όταν ένας πονοκέφαλος ή κάποιος πόνος στο σώμα μάς κάνει να υποφέρουμε, η πρώτη κίνηση για να τον ανακουφίσουμε είναι συνήθως να πάρουμε ένα παυσίπονο. Μια νέα μεγάλη επιστημονική ανάλυση, ωστόσο, στρέφει την προσοχή σε έναν διαφορετικό τρόπο, που μπορεί ήδη να βρίσκεται στην καθημερινότητά μας: την άσκηση.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας ανέλυσαν 157 συστηματικές ανασκοπήσεις, οι οποίες περιλάμβαναν 2.736 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές και περισσότερους από 220.000 συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα της μελέτης τους, που δημοσιεύτηκε στο PAIN Reports, έδειξαν ότι η σωματική δραστηριότητα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση τόσο του οξέος όσο και του χρόνιου πόνου.

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Μαρία Κοτοπούλη
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