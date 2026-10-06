Πόνος: Η άσκηση που ανακουφίζει σαν φάρμακο – Πόσα λεπτά την εβδομάδα αρκούν

Από το Pilates μέχρι το tai chi, η ήπια άσκηση φαίνεται να αποτελεί πολύτιμο «σύμμαχο» απέναντι στον πόνο - Τι έδειξε μεγάλη ανάλυση με περισσότερους από 220.000 συμμετέχοντες