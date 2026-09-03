Γλυκαντικά: Η ξυλιτόλη στις τσίχλες χωρίς ζάχαρη συνδέεται με κίνδυνο εμφράγματος – Γερμανική έρευνα

Νέα έρευνα συνδέει τα υψηλά επίπεδα ξυλιτόλης στο αίμα με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου. Τι επισημαίνουν οι επιστήμονες