Γλυκαντικά: Η ξυλιτόλη στις τσίχλες χωρίς ζάχαρη συνδέεται με κίνδυνο εμφράγματος – Γερμανική έρευνα
Γλυκαντικά: Η ξυλιτόλη στις τσίχλες χωρίς ζάχαρη συνδέεται με κίνδυνο εμφράγματος – Γερμανική έρευνα
Νέα έρευνα συνδέει τα υψηλά επίπεδα ξυλιτόλης στο αίμα με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου. Τι επισημαίνουν οι επιστήμονες
Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι ένα γλυκαντικό που χρησιμοποιείται συχνά σε τσίχλες και καραμέλες χωρίς ζάχαρη συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων, όπως καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο. Γερμανοί επιστήμονες διαπίστωσαν ότι άτομα που παρουσίαζαν τα υψηλότερα επίπεδα ξυλιτόλης στο αίμα τους αντιμετώπιζαν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν σοβαρό καρδιαγγειακό επεισόδιο.
Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου παρακολούθησης 6 ετών, ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι ο κίνδυνος ήταν 57% υψηλότερος για τα άτομα με τα υψηλότερα επίπεδα ξυλιτόλης – ο κίνδυνος παρέμενε υψηλός ακόμη και αφού οι ερευνητές έλαβαν υπόψη καθιερωμένους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, όπως η ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα και η υψηλή αρτηριακή πίεση.
Η ξυλιτόλη είναι μια πολυόλη που υπάρχει φυσικά στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά χρησιμοποιείται επίσης ευρέως ως γλυκαντικό χαμηλών θερμίδων σε τρόφιμα, ποτά και προϊόντα στοματικής υγιεινής.
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Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου παρακολούθησης 6 ετών, ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι ο κίνδυνος ήταν 57% υψηλότερος για τα άτομα με τα υψηλότερα επίπεδα ξυλιτόλης – ο κίνδυνος παρέμενε υψηλός ακόμη και αφού οι ερευνητές έλαβαν υπόψη καθιερωμένους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, όπως η ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα και η υψηλή αρτηριακή πίεση.
Η ξυλιτόλη είναι μια πολυόλη που υπάρχει φυσικά στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά χρησιμοποιείται επίσης ευρέως ως γλυκαντικό χαμηλών θερμίδων σε τρόφιμα, ποτά και προϊόντα στοματικής υγιεινής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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