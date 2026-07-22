Επικίνδυνα τοξικά μέταλλα σε κοσμήματα που πωλούνται διαδικτυακά – Οι ειδικοί προειδοποιούν
Επικίνδυνα τοξικά μέταλλα σε κοσμήματα που πωλούνται διαδικτυακά – Οι ειδικοί προειδοποιούν
Έρευνα εντόπισε επικίνδυνες συγκεντρώσεις ενός τοξικού μετάλλου σε σκουλαρίκια, δαχτυλίδια και βραχιόλια που πωλούνταν μέσω Amazon και TikTok Shop - Τι να προσέχουμε σύμφωνα με τους ειδικούς
Σκουλαρίκια, δαχτυλίδια και βραχιόλια μονοπωλούν το ενδιαφέρον των χρηστών στο TikTok, όπου δημιουργοί περιεχομένου και ιδιοκτήτες καταστημάτων προβάλλουν καθημερινά τα προϊόντα τους. Πίσω, όμως, από τη λάμψη ορισμένων οικονομικών κοσμημάτων ενδέχεται να κρύβεται ένας σοβαρός κίνδυνος, καθώς η επαφή τους με το δέρμα μπορεί να εκθέσει τους καταναλωτές σε τοξικά μέταλλα με δυνητικά σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.
Συγκεκριμένα, τα ευρήματα νεότερης μελέτης προκαλούν ανησυχία, καθώς σε ορισμένα κοσμήματα που πωλούνται μέσω Amazon και TikTok Shop εντοπίστηκαν επικίνδυνα επίπεδα καδμίου, ενός τοξικού βαρέος μετάλλου που έχει συνδεθεί με σοβαρές βλάβες στην υγεία και αυξημένο κίνδυνο καρκίνου – και μάλιστα σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τα νόμιμα όρια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Συγκεκριμένα, τα ευρήματα νεότερης μελέτης προκαλούν ανησυχία, καθώς σε ορισμένα κοσμήματα που πωλούνται μέσω Amazon και TikTok Shop εντοπίστηκαν επικίνδυνα επίπεδα καδμίου, ενός τοξικού βαρέος μετάλλου που έχει συνδεθεί με σοβαρές βλάβες στην υγεία και αυξημένο κίνδυνο καρκίνου – και μάλιστα σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τα νόμιμα όρια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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