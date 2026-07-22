Επικίνδυνα τοξικά μέταλλα σε κοσμήματα που πωλούνται διαδικτυακά – Οι ειδικοί προειδοποιούν

Έρευνα εντόπισε επικίνδυνες συγκεντρώσεις ενός τοξικού μετάλλου σε σκουλαρίκια, δαχτυλίδια και βραχιόλια που πωλούνταν μέσω Amazon και TikTok Shop - Τι να προσέχουμε σύμφωνα με τους ειδικούς