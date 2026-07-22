Άνοια στον έναν σύζυγο, αυξημένος κίνδυνος και για τον άλλο – Καθηγήτρια εξηγεί το φαινόμενο
YGEIAMOU.GR
Άνοια Νόσος Αλτσχάιμερ σύζυγοι

Άνοια στον έναν σύζυγο, αυξημένος κίνδυνος και για τον άλλο – Καθηγήτρια εξηγεί το φαινόμενο

Όταν ο ένας σύζυγος διαγνωστεί με άνοια, αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα να εμφανίσει άνοια και ο άλλος σύμφωνα με μεγάλη μελέτη - Η διαπίστωση αυτή ωστόσο δεν σημαίνει ότι η άνοια «μεταδίδεται» ούτε εξηγείται αποσπασματικά - Η εξήγηση είναι πιο σύνθετη σύμφωνα με την Joyce Siette Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νευρολογίας

Άνοια στον έναν σύζυγο, αυξημένος κίνδυνος και για τον άλλο – Καθηγήτρια εξηγεί το φαινόμενο
Νίκη Ψάλτη
Όταν ο ένας σύζυγος διαγνωστεί με άνοια, αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα να εμφανίσει άνοια και ο άλλος. Αυτό είναι το βασικό εύρημα μιας μεγάλης μελέτης από την Ταϊβάν, η οποία ανέλυσε τα δεδομένα σχεδόν ενός εκατομμυρίου παντρεμένων ενηλίκων και παρακολούθησε την πορεία της υγείας τους σε βάθος χρόνου.

Την έρευνα παρουσιάζει σε άρθρο της στο The Conversation η Joyce Siette Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Ινστιτούτου MARCS για τον Εγκέφαλο, τη Συμπεριφορά και την Ανάπτυξη, Πανεπιστήμιο Δυτικού Σίδνεϊ.

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Νίκη Ψάλτη
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