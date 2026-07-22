Άνοια στον έναν σύζυγο, αυξημένος κίνδυνος και για τον άλλο – Καθηγήτρια εξηγεί το φαινόμενο

Όταν ο ένας σύζυγος διαγνωστεί με άνοια, αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα να εμφανίσει άνοια και ο άλλος σύμφωνα με μεγάλη μελέτη - Η διαπίστωση αυτή ωστόσο δεν σημαίνει ότι η άνοια «μεταδίδεται» ούτε εξηγείται αποσπασματικά - Η εξήγηση είναι πιο σύνθετη σύμφωνα με την Joyce Siette Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νευρολογίας