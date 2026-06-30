Γκαλιμπάφ: Καμία νέα διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ αν δεν εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής υποστήριξε ότι πρόκειται να συγκροτηθεί κοινή επιτροπή με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, του Ιράν και του Λιβάνου, η οποία θα έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της εφαρμογής της εκεχειρίας στον Λίβανο