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Γκαλιμπάφ: Καμία νέα διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ αν δεν εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα
Γκαλιμπάφ: Καμία νέα διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ αν δεν εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα
Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής υποστήριξε ότι πρόκειται να συγκροτηθεί κοινή επιτροπή με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, του Ιράν και του Λιβάνου, η οποία θα έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της εφαρμογής της εκεχειρίας στον Λίβανο
Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, υποστήριξε ότι πρόκειται να συγκροτηθεί κοινή επιτροπή με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν και του Λιβάνου, η οποία θα έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της εφαρμογής της εκεχειρίας στον Λίβανο, ενώ τόνισε ότι αν δεν υπάρξει εφαρμογή των συμφωνηθέντων η Τεχεράνη δεν θα μπει σε νέες συζητήσεις με την Ουάσιγκτον.
Σε δηλώσεις του, ο Γαλιμπάφ ανέφερε ότι η Τεχεράνη συνεχίζει τον διάλογο μέσω του Πακιστάν και του Κατάρ, μέχρι να εφαρμοστεί το άρθρο 13 του Μνημονίου Κατανοήσης (MoU), το οποίο, όπως είπε, αφορά τον Λίβανο.
Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να εισέλθει σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από την πλήρη εφαρμογή των όρων του Μνημονίου Συμφωνίας.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι η χώρα του παραμένει δεσμευμένη στη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ίδιο μνημόνιο.
Σύμφωνα με τον Γαλιμπάφ, το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ότι η ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα ισχύσει για χρονικό διάστημα 60 ημερών.
Όπως ανέφερε, δύο από τους βασικούς πυλώνες του Μνημονίου είναι η ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός και η άρση της πολιορκίας.
Το άρθρο 13 προβλέπει ότι, μετά την υπογραφή του μνημονίου συμφωνίας και υπό την προϋπόθεση της έναρξης και συνέχισης των μέτρων που ορίζονται στις παραγράφους 1, 4, 5, 10 και 11, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία.
Οι συνομιλίες αυτές θα αφορούν αποκλειστικά τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά στις υπόλοιπες παραγράφους του μνημονίου.
Σε δηλώσεις του, ο Γαλιμπάφ ανέφερε ότι η Τεχεράνη συνεχίζει τον διάλογο μέσω του Πακιστάν και του Κατάρ, μέχρι να εφαρμοστεί το άρθρο 13 του Μνημονίου Κατανοήσης (MoU), το οποίο, όπως είπε, αφορά τον Λίβανο.
Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να εισέλθει σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από την πλήρη εφαρμογή των όρων του Μνημονίου Συμφωνίας.
«Καμία νέα διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ»
🗣️ Iranian Speaker of Parliament Mohammad Bagher Ghalibaf (@mb_ghalibaf) claims that a joint committee will be formed between the U.S., Iran, and Lebanon to monitor the end of the war in Lebanon.— This Is Beirut (@ThisIsBeirut_) June 30, 2026
- We are pursuing dialogue via Pakistan and Qatar until Article 13 of the… pic.twitter.com/rQW50Zv8nZ
Παράλληλα, υποστήριξε ότι η χώρα του παραμένει δεσμευμένη στη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ίδιο μνημόνιο.
Σύμφωνα με τον Γαλιμπάφ, το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ότι η ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα ισχύσει για χρονικό διάστημα 60 ημερών.
Ελεύθερη διέλευση για 60 ημέρες
Όπως ανέφερε, δύο από τους βασικούς πυλώνες του Μνημονίου είναι η ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός και η άρση της πολιορκίας.
Το άρθρο 13 προβλέπει ότι, μετά την υπογραφή του μνημονίου συμφωνίας και υπό την προϋπόθεση της έναρξης και συνέχισης των μέτρων που ορίζονται στις παραγράφους 1, 4, 5, 10 και 11, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία.
Τι προβλέπει το άρθρο 13
Οι συνομιλίες αυτές θα αφορούν αποκλειστικά τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά στις υπόλοιπες παραγράφους του μνημονίου.
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