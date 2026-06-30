«Σούπερ Ελ Νίνιο»: Η Ευρώπη μπροστά σ’ ένα δύσκολο καλοκαίρι – Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Η Ευρώπη «βράζει» κάτω από έναν θερμικό θόλο, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το Ελ Νίνιο μπορεί να εντείνει ακραία φαινόμενα, πυρκαγιές και κινδύνους για τη δημόσια υγεία