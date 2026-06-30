«Σούπερ Ελ Νίνιο»: Η Ευρώπη μπροστά σ’ ένα δύσκολο καλοκαίρι – Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα
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Γαλλία Ευρώπη Καλοκαίρι Καύσωνας Υψηλές Θερμοκρασίες

«Σούπερ Ελ Νίνιο»: Η Ευρώπη μπροστά σ’ ένα δύσκολο καλοκαίρι – Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Η Ευρώπη «βράζει» κάτω από έναν θερμικό θόλο, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το Ελ Νίνιο μπορεί να εντείνει ακραία φαινόμενα, πυρκαγιές και κινδύνους για τη δημόσια υγεία

«Σούπερ Ελ Νίνιο»: Η Ευρώπη μπροστά σ’ ένα δύσκολο καλοκαίρι – Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα
ygeiamou.gr team
Του Γιώργου Καραγιάννη

«Προετοιμαστείτε για το Ελ Νίνιο». Αυτή η προειδοποίηση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) μοιάζει σουρεαλιστική. Γιατί, όσο η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Βόρεια Ιταλία και άλλες χώρες «βράζουν» από ένα πρωτοφανές, ιστορικά άγριο, θανατηφόρο κύμα καύσωνα, οι επιστήμονες λένε ουσιαστικά ότι οι μεγάλες ζέστες… τώρα ξεκινούν.

«Σούπερ ελ Νίνιο» είναι η -ανεπίσημη επιστημονικά- ονομασία του φετινού φαινομένου, το οποίο αναμένεται να είναι, αν όχι το ισχυρότερο της καταγεγραμμένης ιστορίας, το ισχυρότερο των τελευταίων 150 ετών. Και να φέρει το πιο θερμό καλοκαίρι στην ιστορία πολλών χωρών.

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ygeiamou.gr team
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