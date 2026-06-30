Νιγηρία: Τζιχαντιστές έκαναν έφοδο σε σχολείο, απήγαγαν 37 μαθητές
ΚΟΣΜΟΣ
Νιγηρία Ισλαμικό Κράτος

Νιγηρία: Τζιχαντιστές έκαναν έφοδο σε σχολείο, απήγαγαν 37 μαθητές

Η απαγωγή σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας όταν φερόμενοι μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική επιτέθηκαν σε λύκειο στην πόλη Λάσα της πολιτείας Μπόρνο, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους

Νιγηρία: Τζιχαντιστές έκαναν έφοδο σε σχολείο, απήγαγαν 37 μαθητές
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Αγνοείται η τύχη 37 μαθητών στην πόλη Λάσα της βορειοανατολικής Νιγηρίας, τους οποίους απήγαγαν χθες Δευτέρα τζιχαντιστές που εισέβαλαν στο σχολείο τους την ώρα που τα παιδιά έδιναν εξετάσεις, σύμφωνα με απολογισμό των νιγηριανών αρχών που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η απαγωγή σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας όταν φερόμενοι μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ) επιτέθηκαν σε λύκειο στην πόλη Λάσα της πολιτείας Μπόρνο, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ενός στρατιώτη, ανέφεραν οι αρχές.

Η βορειοανατολική Νιγηρία είναι από το 2009 θέατρο τζιχαντιστικής εξέγερσης, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. το ΙΚΔΑ προήλθε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ) να σκορπούν τον θάνατο, υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.

Η περιοχή μαστίζεται επίσης από φονικές επιθέσεις συμμοριών που λεηλατούν, απαγάγουν κατοίκους για λύτρα και πυρπολούν σπίτια. Η κατάσταση περιπλέκεται από τους ολοένα και στενότερους δεσμούς αυτών των συμμοριών με τζιχαντιστικές οργανώσεις.
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