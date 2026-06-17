Ποιο είναι το μυστικό για να κρατήσουμε ζωντανές τις φιλίες μας

Το δέντρο της φιλίας χρειάζεται φροντίδα για να ανθίσει και να δώσει τους πολύτιμους καρπούς του. Πώς, λοιπόν, θα κρατήσουμε κοντά μας τους πρωταγωνιστές της ίδιας μας της ζωής;