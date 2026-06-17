Ποιο είναι το μυστικό για να κρατήσουμε ζωντανές τις φιλίες μας
Ποιο είναι το μυστικό για να κρατήσουμε ζωντανές τις φιλίες μας
Το δέντρο της φιλίας χρειάζεται φροντίδα για να ανθίσει και να δώσει τους πολύτιμους καρπούς του. Πώς, λοιπόν, θα κρατήσουμε κοντά μας τους πρωταγωνιστές της ίδιας μας της ζωής;
*Από την Αγγελική Κολοκυθά, Ψυχολόγο, Συστημική – Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια
Από την αρχαιότητα ακόμη έχει αναδειχθεί η αξία της φιλίας μέσα από τη σκέψη φιλοσόφων, όπως ο Αριστοτέλης, ο οποίος τη θεωρούσε υπέρτατη αξία και «βασικό υλικό» για την ευτυχία των ανθρώπων. Είναι διαπιστωμένο από επιστημονικές έρευνες ότι το να έχουμε καλούς φίλους λειτουργεί προστατευτικά για την ψυχική υγεία και προσφέρει μια αίσθηση νοήματος και σκοπού στη ζωή. Αντιθέτως, ένα φτωχό κοινωνικό δίκτυο μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για την ψυχοσωματική υγεία.
Η αλήθεια είναι ότι η φιλία αποτελεί εγγενή ανθρώπινη ανάγκη και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να εκλείψει από τη ζωή μας. Μπορεί, ωστόσο, να υποστεί μεταβολές ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες κάθε εποχής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Από την αρχαιότητα ακόμη έχει αναδειχθεί η αξία της φιλίας μέσα από τη σκέψη φιλοσόφων, όπως ο Αριστοτέλης, ο οποίος τη θεωρούσε υπέρτατη αξία και «βασικό υλικό» για την ευτυχία των ανθρώπων. Είναι διαπιστωμένο από επιστημονικές έρευνες ότι το να έχουμε καλούς φίλους λειτουργεί προστατευτικά για την ψυχική υγεία και προσφέρει μια αίσθηση νοήματος και σκοπού στη ζωή. Αντιθέτως, ένα φτωχό κοινωνικό δίκτυο μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για την ψυχοσωματική υγεία.
Η αλήθεια είναι ότι η φιλία αποτελεί εγγενή ανθρώπινη ανάγκη και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να εκλείψει από τη ζωή μας. Μπορεί, ωστόσο, να υποστεί μεταβολές ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες κάθε εποχής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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