10 πολύτιμα μαθήματα ζωής από μια ψυχολόγο με 40 χρόνια εμπειρίας

Όλα όσα έμαθε μια ψυχολόγος μετά από 40 χρόνια θεραπευτικής εμπειρίας συμπυκνωμένα σε δέκα πολύτιμα «μαθήματα ζωής» για τις σχέσεις, την ψυχική υγεία και την ανθρώπινη συμπεριφορά