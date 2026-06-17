10 πολύτιμα μαθήματα ζωής από μια ψυχολόγο με 40 χρόνια εμπειρίας
10 πολύτιμα μαθήματα ζωής από μια ψυχολόγο με 40 χρόνια εμπειρίας
Όλα όσα έμαθε μια ψυχολόγος μετά από 40 χρόνια θεραπευτικής εμπειρίας συμπυκνωμένα σε δέκα πολύτιμα «μαθήματα ζωής» για τις σχέσεις, την ψυχική υγεία και την ανθρώπινη συμπεριφορά
Μετά από τέσσερις δεκαετίες κλινικής εμπειρίας και χιλιάδες ώρες θεραπευτικών συνεδριών, η ψυχολόγος Barbara Greenberg μοιράζεται δέκα πολύτιμα μαθήματα που έχει αποκομίσει από τη δουλειά της με ανθρώπους κάθε ηλικίας. Όπως αναφέρει στο άρθρο της στο Psychology Today, η μακρόχρονη παρουσία της στο θεραπευτικό δωμάτιο δεν της δίδαξε μόνο πώς να βοηθά τους θεραπευόμενούς της, αλλά και πώς να κατανοεί βαθύτερα την ανθρώπινη φύση.
Οι παρακάτω αρχές, σύμφωνα με την ίδια, μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό τόσο για επαγγελματίες ψυχικής υγείας όσο και για όσους βρίσκονται σε μια προσωπική πορεία αυτογνωσίας και ανάπτυξης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι παρακάτω αρχές, σύμφωνα με την ίδια, μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό τόσο για επαγγελματίες ψυχικής υγείας όσο και για όσους βρίσκονται σε μια προσωπική πορεία αυτογνωσίας και ανάπτυξης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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