Με ψυχικά προβλήματα 1 στους 7 εφήβους στην Ευρώπη – Εκρηκτική αύξηση 33% σε 15 χρόνια
Η αυξανόμενη επιβάρυνση της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων αναδεικνύει την ανάγκη για συντονισμένες δράσεις ευαισθητοποίησης και πρόληψης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των νέων
Η ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, με τα δεδομένα να καταδεικνύουν μια ανησυχητική επιδείνωση τα τελευταία χρόνια. Στην Ευρώπη, οι ψυχικές διαταραχές σε άτομα ηλικίας 0–19 ετών έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ η αυτοκτονία παραμένει η κύρια αιτία θανάτου για τους νέους 15–29 ετών. Παράλληλα, φαινόμενα όπως ο σχολικός εκφοβισμός και η αυξανόμενη ψυχολογική πίεση επηρεάζουν καθημερινά τη ζωή εκατομμυρίων παιδιών. Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται πραγματικές ιστορίες νέων ανθρώπων που χρειάζονται υποστήριξη, κατανόηση και πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής φροντίδας.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Περιφερειακό Γραφείο του World Health Organization για την Ευρώπη, μέσω του Γραφείου του στην Αθήνα, διοργανώνει την εκδήλωση Growing Healthier Together, σε συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς και με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας. Η δράση, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου 2026 στο Άλσος Κηφισιάς, στοχεύει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης γύρω από την ψυχική υγεία των νέων, προωθώντας την ενημέρωση, τη μείωση του στίγματος και την ενδυνάμωση των κοινοτήτων.
