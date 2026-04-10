Στην εμμηνόπαυση η υγεία της καρδιάς συνδέεται με τον κίνδυνο καταγμάτων
Έρευνα σε 21.300 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες δείχνει ότι όσο επιβαρύνεται το καρδιαγγειακό προφίλ, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα σοβαρών καταγμάτων, ιδίως στο ισχίο
Η εμμηνόπαυση έχει εδώ και χρόνια συνδεθεί με την οστική απώλεια και, κατ’ επέκταση, τα κατάγματα. Ωστόσο, νέα μελέτη προσθέτει ότι η υγεία των οστών ίσως δεν εξαρτάται μόνο από τις ορμονικές μεταβολές, αλλά και από το καρδιαγγειακό προφίλ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι γυναίκες με αυξημένο 10ετή καρδιαγγειακό κίνδυνο εμφάνιζαν μεγαλύτερη πιθανότητα σοβαρών καταγμάτων, κυρίως στο ισχίο.
Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο The Lancet Regional Health – Americas και ανέλυσε δεδομένα από 21.300 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Για την εκτίμηση του καρδιαγγειακού προφίλ χρησιμοποιήθηκε το σκορ PREVENT της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (American Heart Association), το οποίο κατατάσσει τις συμμετέχουσες σε κατηγορίες χαμηλού, οριακού, ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου.
