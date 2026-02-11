Ενέσεις στο πέος που απογειώνουν τις επιδόσεις στο σκι! Το σκάνδαλο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Ορισμένες καταγγελίες για ενέσεις υαλουρονικού οξέος στο πέος αθλητών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες έχουν προκαλέσει ανησυχία στους ειδικούς, λόγω των πιθανών επιπλοκών για την υγεία

Μαρία Κοτοπούλη
Ένα σκάνδαλο φαίνεται πως εκτυλίσσεται στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Ιταλίας, με πρωταγωνιστές αθλητές στο άλμα με σκι. Συγκεκριμένα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA) ερευνά το ενδεχόμενο οι άλτες του σκι να έχουν κάνει ενέσεις υαλουρονικού οξέος στο πέος τους, προκειμένου να κάνουν τη βουβωνική περιοχή τους πιο… αεροδυναμική.

Οι καταγγελίες εμφανίστηκαν αρχικά στη γερμανική εφημερίδα Bild, η οποία υποστήριξε ότι επαγγελματίες αθλητές στο άλμα με σκι εγχέουν την ουσία, που χρησιμοποιείται ευρέως ως αισθητικό filler και ως θεραπεία αντιγήρανσης, απευθείας στο πέος τους, ώστε να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων τους στους αγώνες.

Μαρία Κοτοπούλη
