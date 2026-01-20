Ο Σταλόνε δεν σταματά να γυμνάζεται στα 79 του – Δίνει μαθήματα fitness

Με μήνυμα επιμονής και πειθαρχίας, ο σταρ του «Ρόκι» τονίζει πως «κάθε χρόνο γίνεται πιο δύσκολο αλλά γι’ αυτό πρέπει να προσπαθείς περισσότερο»