Ο Σταλόνε δεν σταματά να γυμνάζεται στα 79 του – Δίνει μαθήματα fitness
Με μήνυμα επιμονής και πειθαρχίας, ο σταρ του «Ρόκι» τονίζει πως «κάθε χρόνο γίνεται πιο δύσκολο αλλά γι’ αυτό πρέπει να προσπαθείς περισσότερο»

Αποθεωτικά ήταν τα σχόλια που εισέπραξε ο Σιλβέστερ Σταλόνε για το βίντεο στο Instagram μέσα από το γυμναστήριο στην αξίας 35,3 εκατομμυρίων δολαρίων έπαυλή του στη Φλόριντα. «Κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολο, αλλά γι’ αυτό πρέπει να προσπαθείς όλο και πιο σκληρά. Αίμα, ιδρώτας και δάκρυα» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο ο Σταλόνε, ο οποίος στις 6 Ιουλίου θα κλείσει τα 80.

Στο βίντεο ο Σταλόνε ακούγεται να αποκαλεί το γυμναστήριο του σπιτιού του «καταφύγιο» ή «εκκλησία», όπου, όπως είπε, προπονείται για να γίνει καλύτερος.

